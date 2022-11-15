Непростой момент. Как правильно разрывать отношения

Постарайтесь обойтись без долгого перечисления претензий к партнеру и переходите сразу к сути

Если только это не была лишь пара свиданий (а иногда и в этом случае), разрывать отношения всегда тяжело. Даже в самых благоприятных обстоятельствах, когда расставание кажется взаимным и закономерным решением, как правило, существует определенное несоответствие: один из партнеров в большей мере, чем другой, заинтересован в том, чтобы разойтись.



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В процессе расставания многое может пойти не так. Вот несколько советов, как сделать это правильно.

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