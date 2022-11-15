Непростой момент. Как правильно разрывать отношения

15 ноября, 08:53
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Роберт Таибби: «Расставаться всегда тяжело» (Фото:Wavebreakmedia/Depositphotos)

Роберт Таибби: «Расставаться всегда тяжело» (Фото:Wavebreakmedia/Depositphotos)

Роберт Таибби
Психолог, коуч

Постарайтесь обойтись без долгого перечисления претензий к партнеру и переходите сразу к сути

Если только это не была лишь пара свиданий (а иногда и в этом случае), разрывать отношения всегда тяжело. Даже в самых благоприятных обстоятельствах, когда расставание кажется взаимным и закономерным решением, как правило, существует определенное несоответствие: один из партнеров в большей мере, чем другой, заинтересован в том, чтобы разойтись.

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В процессе расставания многое может пойти не так. Вот несколько советов, как сделать это правильно.

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Теги:   Психология Расставание Отношения

Depositphotos
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