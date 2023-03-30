Тонкая грань. Как помогать близким людям, не создавая при этом проблем

Роберт Таибби: «Если, когда к вашим советам не прислушиваются, вы расстраиваетесь и давите сильнее — это не помощь» (Фото:ArturVerkhovetskiy/Depositphotos)

Если чувствуете выгорание или обиду, возможно, пора отойти в сторону

Подруга переживает разрыв отношений, у партнера проблемы на работе, а родители заболели. Вы взволнованы и обеспокоены; вы вмешиваетесь, чтобы помочь. Но если вы чувствуете себя выгоревшими, недооцененными или вам кажется, что вы взвалили на себя слишком тяжелую работу, это проблема.



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Существует тонкая грань между помощью и спасением, между отзывчивостью и заботой с одной стороны и чрезмерной ответственностью и излишним усердием с другой, а определяющим фактором, как правило, выступает ваша личность. Чтобы вам было легче понять разницу, можем разбить ее на пять составляющих: цели, поведение, мысли, эмоции и скрытая проблема.

Спасение

Цель: чтобы они справились благодаря вашей поддержке и следуя вашим советам.

Поведение:

