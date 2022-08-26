Война как лакмусовая бумага. Как повлияет на отношения вынужденная разлука
Александра Шиманова: «Каждая женщина сейчас так или иначе становится честнее перед собой» (Фото:mne_len/Depositphotos)
Некоторым женщинам война дала «законный» шанс на новую жизнь
Война как лакмусовая бумажка для отношений. Где тонко — там и рвется.
Война — это, конечно, большое горе, стресс и травма, пожалуй, самого большого масштаба. Но это также и вызов для собственной жизни. Особенно для личных отношений.
Многие женщины были вынуждены оставить свои дома и мужчин, забрали детей и уехали за границу. И что происходит?
«Вырвав» себя из ежедневной рутины, нормальной жизни «как у всех», многие прозревают на расстоянии и осознают, на чем на самом деле строились и развивались их отношения, создавались семьи.
В тех парах, где была любовь, эмоциональная близость и понимание, разлука только подчеркивает это. Мужчина и женщина поддерживают отношения на расстоянии, говорят о чувствах, делятся сокровенным, чувствуя даже острее, насколько дорог тебе человек.
Война смела все внутренние засовы
В тех парах, где давно жили по привычке или потому, что «семья должна быть и все», возникают проблемы, которые партнеры могут даже не осознавать (не понимаю, почему по нему не скучаю и нам не о чем говорить). Или женщина (или оба партнера) вздыхают с облегчением и даже сквозь огромную вину и стыд признают, что сейчас им сейчас лучше — свободнее дышат, увереннее чувствуют себя, а у некоторых и жажда жизни просыпается и как будто крылья вырастают. «Словно из тюрьмы сбежала», — как сказала одна моя клиентка.
Я уже не говорю о той категории семей, где люди жили с серьезными проблемами — издевательствами, зависимостями, абьюзом или тяжелым разводом. Этим женщинам война дала «законный» шанс на новую жизнь, избегая огромных проблем с урегулированием этого мирным путем.
Я не утверждаю, что все женщины станут счастливыми за границей и обретут свою настоящую любовь. Схема не столь прямолинейна, после эйфории и очарованности реальность может нахлынуть достаточно строго.
Каждая женщина сейчас так или иначе становится более честной перед собой и чувствует, что происходит на самом деле в ее жизни. Без социальных норм и правил, мнений родственников или общества, страхов «как я одна с детьми» или «кому я нужна». И многие чувствуют себя лучше — свободнее, счастливее, радостнее именно по этим вышеупомянутым причинам. Война смела все внутренние засовы и открыла нам доступ к мощным архаичным силам внутри себя — ярости, воле к жизни, свободе и любви.
Ибо, вырвавшись из привычных обстоятельств, женщина осознает, что она справляется с тем, что казалось невероятно страшным и останавливало (остаться одна с ребенком), учится быть в беспомощности, которую можно выдержать, просить и принимать помощь, а не быть зависимой, быть благодарной, а не виноватой. И от этого становится лучше, легче и даже счастливее, несмотря на происходящее вокруг.
Да, об этом не принято говорить. Многие скрывают за виной, стыдом или молчанием то, что с ними происходит. Но вы можете быть честны перед собой и продолжить этот полезный процесс, так неожиданно начатый войной.
1. Признайте, что вы сильная женщина, которая сумела спасти себя и своего ребенка от войны. Это было нелегко, тяжело, но вы справились. Похвалите себя и почувствуйте в себе мужество и силу. Их хватило на это бегство в безопасность, их хватит и на новую жизнь.
2. Честно взглянуть на свои отношения и спросите себя: «Как я жила? Почему я жила так? По чьим правилам и решениям я жила? Задача не найти виновного или врага, а открыто посмотреть на те отношения, которые вы строили.
3. Переведите фокус на себя и спросите: Кто я? И как я хочу жить дальше? Именно сейчас, отбросив вину и стыд, осознайте, а лучше запишите свой ответ. Старайтесь держать в фокусе только себя — не ребенка, не мужа, не родителей, не нормы общества. Сейчас самое время откровенности перед собой.
4. Дайте себе время осмыслить и переварить все, возможно, признать и прожить свои чувства. Идеально, если вы это сделаете со специалистом-психологом. Важно не принимать никаких жизненных решений и позволить себе пройти этот путь наедине с собой.
В мирное время люди ездили в духовные ретриты, чтобы вырвать себя из привычного окружения, а вы получили такую возможность не по своей воле. Так что используйте ее по максимуму, узнавая себя. Возможно, вы себя даже никогда не знали.⠀
Это трудно — признавать правду. От нее хочется уйти — в переживания, в гнев и злобу, в тревогу, вину и стыд или даже в новые отношения. Но кому хватит мужества пройти этот путь знакомства с собой, тот очень вероятно получает шанс начать жизнь по собственным правилам.
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