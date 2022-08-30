Тянете на себе все? Как исправить этот дисбаланс в отношениях

Это распространенная проблема среди пар

По словам Энн, проблема не в том, что Джейк не делает того, о чем она просит, а в том, что его в принципе приходится просить. Или в том, что Джейк обещает что-то сделать, но потом забывает об этом, или не успевает в тот срок, о котором они договорились. А Джейк жалуется, что Энн все время придирается к нему и постоянно находит причины для огорчения. При этом Энн кажется, что она делает всю тяжелую работу, всегда за все отвечает, и живя с Джейком она порой чувствует себя так, словно живет с подростком, на которого нельзя положиться.



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Такая модель отношений «тянет все на себе vs пилит» — распространенная проблема среди пар, в которых излюбленными темами для обсуждения являются домашние хлопоты, родительские обязанности и финансовые вопросы. Один партнер — раздраженный, гиперответственный мученик, а другой — безответственная жертва, чувствующая себя так, будто вечно пребывает в опале. В таких отношениях нет баланса.

Этому обычно способствует сочетание трех факторов.

1. Тревожность

Энн признает, что она тревожный человек. Она всегда переживает из-за будущего, ей достаточно малейшего повода для волнения, а справляться с тревогой ей помогает соблюдение четкого распорядка дня и списки дел, позволяющие держать все под контролем. Когда Джейк не делает того, что обещал, или, хуже того, не видит, что необходимо сделать, ее тревога усиливается, и она чувствует, что для того, чтобы все было выполнено, нужно наседать на Джейка или сделать все самой.

2. Разные характеры

Энн — деятельная личность, ее тревога подталкивает ее к действиям, кроме того активность подпитывается списком различных «надо», который постоянно крутится у нее в голове. Джейк, наоборот, более расслаблен, он в меньшей мере руководствуется структурой и обязанностями и в большей мере эмоциями. Если ему захочется что-то сделать, он это сделает, а если нет — то нет.

3. Разные приоритеты

Энн полагает, что наводить порядок в ванной дважды в неделю, менять постельное белье еженедельно или подводить баланс по чековой книжке раз в месяц просто «разумно», но Джейк так не считает. Не потому, что он ленив, а потому, что для него это не столь важно, или у него другие стандарты, или он хочет иначе распорядиться своим временем.

Все эти различия приводят к тому, что партнеры не действуют согласованно как единая команда и придерживаются модели поведения, ведущей к разочарованию и обидам. Им нужно изменить этот сценарий. Вот как это сделать.

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