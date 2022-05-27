Попробуйте этот прием. Как сделать так, чтобы партнер вас понял

Дэвид Ладден: «Важно четко и прямо говорить о том, что вы думаете или чувствуете» (Фото:DmitryPoch/Depositphotos)

Хватит думать, что он или она умеет читать ваши мысли

Пары обращаются за помощью к психологам по различным причинам, но зачастую проблемы, с которыми они сталкиваются, обусловлены недопониманием. Исследования показывают, что около четверти из тех, кто проходит парную терапию, жалуются на то, что партнер их просто не понимает.



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В таких случаях терапевты обычно обучают своих клиентов коммуникативным навыкам. Например, предлагают в разговоре использовать я-сообщения: «Я злюсь, когда…» вместо «Ты злишь меня тем, что…». Еще один совет — перефразировать и повторить услышанное, чтобы убедиться, что вы все поняли правильно.

Элементарный здравый смысл подсказывает, что если вы хотите, чтобы партнер вас понял, нужно ясно выражать свои мысли и чувства. Однако в реальных отношениях с нашими любимыми людьми мы часто не справляемся с этой задачей.

Почему нам не удается выражать свои мысли и чувства

Недопонимание между партнерами может возникнуть по целому ряду причин. Во-первых, в нашей культуре принято полагать, что супруг должен уметь читать ваши мысли. Близкие в самом деле довольно хорошо считывают мысли и чувства друг друга, как минимум, во время повседневного общения. Однако способность к чтению мыслей чаще всего подводит тогда, когда она нужнее всего — во время поиска решения конфликта.

Элементарный здравый смысл подсказывает, что нужно ясно выражать свои мысли и чувства

Еще одна причина, по которой возникают сбои в общении, заключается в том, что мы не умеем смотреть на ситуацию с позиции нашего партнера. То, что кажется нам ясным по умолчанию, для него или нее может быть не столь очевидным. Мы считаем, что нечто «само собой разумеется», и предполагаем, что наш партнер знает, о чем мы думаем, тогда как на самом деле он или она не имеет об этом ни малейшего понятия. Простое и надежное правило для такого случая — исходить из того, что ничто не является «очевидным», и четко все проговаривать.

Наконец, коммуникация может нарушиться из-за того, что слушающий не хочет слышать слов говорящего. Обычно это происходит потому, что тот, кто слушает, воспринимает эти слова как угрожающие либо ему самому, либо отношениям. Исследования, посвященные разрешению конфликтов в парах, не дают однозначного ответа на вопрос, насколько часто так бывает, но нет никакого сомнения, что в некоторых случаях именно это и происходит.

Что сказал один партнер, и что услышал другой

Хотя терапевты десятилетиями обучали своих клиентов основанным на здравом смысле навыкам общения, до сих пор было мало исследований того, насколько же они эффективны. Чтобы заполнить этот пробел, голландский психолог Лаура Селс и ее коллеги провели исследование подлинного общения 155 разнополых пар. Недавно они опубликовали результаты этого исследования в Journal of Family Psychology.

Авторы этого исследования решили измерить два показателя: выразительность и эмпатическую точность. Выразительность — это то, насколько ясно говорящий выражает свои мысли и чувства, а эмпатическая точность — то, насколько хорошо слушающий понимает смысл слов говорящего.

Наивное представление о коммуникации состоит в том, что говорящий посылает сообщение, а слушающий получает его. В действительности все гораздо сложнее, как минимум по двум причинам. Во-первых, сообщение, посылаемое говорящим, далеко не всегда ясно выражает вложенный в него смысл. А, во-вторых, слушающим необходимо интерпретировать сообщение, и обычно они это делают с собственной точки зрения, а не с точки зрения говорящего. Фактически, исследования показывают, что эмпатическая точность в общении между партнерами составляет всего около 25−30% — это значит, что очень многое теряется при переводе.

Проверка здравого смысла в лабораторных условиях

Для этого исследования каждый партнер выбирал из списка несколько «животрепещущих тем», одна из которых затем выбиралась случайным образом. Пара обсуждала эту проблему в течение 11 минут и пыталась найти решение. Они беседовали наедине, но их разговор записывался на видео.

После этого каждому из партнеров демонстрировали эту запись. Каждые 90 секунд видео ставили на паузу, и участники исследования отвечали на ряд вопросов. Если они были теми, кто говорил, они рассказывали, какой смысл стремились вложить в свои слова, и насколько, по их мнению, им это удалось. Если они были теми, кто слушает, они объясняли, что, по их мнению, имел в виду говорящий. Они также отмечали, насколько угрожающим им показалось сообщение.

Поскольку мы часто не знаем, насколько хорошо нам удалось выразить нашу мысль, в исследовании также участвовали четыре объективных наблюдателя, которые во время каждой из пауз оценивали выразительность говорящего. Как и следовало ожидать, говорящие в основном оценивали собственную выразительность выше, чем объективные наблюдатели. Кроме того, эмпатическая точность слушающего была выше в тех случаях, когда объективные наблюдатели высоко оценивали выразительность говорящего, но далеко не всегда в тех, когда говорящий был уверен, что он ясно выразился.

Исследователи также разделили утверждения на те, что выражают мысли, и те, что выражают чувства. Прошлые научные работы показали, что говорящие, как правило, используют больше слов, когда делятся мыслями, чем при описании эмоций. Кроме того, когда человек рассказывает о том, что думает, собеседники придают большее значение вербальной коммуникации, а когда речь идет о чувствах, они больше ориентируются на невербальные признаки — жесты, мимику и интонации.

И потому ученые предположили, что ясность формулировок имеет большее значение для передачи мыслей, чем чувств. Однако это не так. Скорее, слушающие лучше улавливали и мысли, и чувства, если говорящий ясно формулировал сообщение — по оценке объективных наблюдателей.

Наконец, исследователи предположили, что эмпатическая точность снижается, если слушающий ощущает угрозу со стороны говорящего. Когда участники просматривали видео своих бесед, они указывали, насколько угрожающим им казался разговор в тот момент. И анализ данных показал, что слушающие с равной степенью точности интерпретировали слова говорящих, вне зависимости от того, насколько угрожающим считали их содержание.

В конечном счете, это исследование демонстрирует, насколько важно четко и прямо выражать свои мысли. Обсуждение спорных вопросов с вашим партнером может быть очень изматывающим, и всегда есть соблазн избежать прямого общения, чтобы не задеть чувства партнера или ваши собственные. Однако намеками или хождением вокруг да около проблему не решить, равно как и необоснованными предположениями, что ваши намерения понятны без слов, или что ваш партнер должен уметь читать ваши мысли.

Вместо этого для того, чтобы разрешить конфликт, необходимо прямо высказывать свои мысли и терпеливо выслушивать то, что говорит ваш партнер. Поначалу это может быть болезненно — как очищать рану, но этот кратковременный дискомфорт знаменует собой начало процесса исцеления.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Дэвида Ладдена. Републикация полной версии текста запрещена.

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