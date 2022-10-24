Заставьте его работать на вас. Как с умом распорядиться одиночеством

Многим людям одиночество помогает достичь персональных целей

Иногда мы остаемся в одиночестве после разрыва отношений. Иногда мы ходим на свидания, но не находим тех, с кем стоило бы развивать отношения. А иногда мы выбираем одиночество, потому что оно соответствует тому образу жизни, который мы хотим вести сейчас (или всегда).



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Не все одинаково воспринимают и переносят одиночество. В ходе недавней научной работы, проведенной совместно с доктором Джонатоном Бекмейером, мы обнаружили, что 43% одиноких людей такой статус позволяет чувствовать себя увереннее, тогда как 38% отсутствие партнера огорчает. Мы с доктором Бекмейером провели несколько исследований, целью который было выяснить, какие преимущества способно обеспечить одиночество, вне зависимости от того, мечтаете ли вы об отношениях. Как можно заставить одиночество работать на вас? Попробуйте эти три стратегии.