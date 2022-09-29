Много или мало? Как определить, не слишком ли часто вы идете на уступки в отношениях

Александра Соломон: «Переговоры — это борьба за власть: один партнер определит, как будут развиваться события, а другой уступит» (Фото:lightwavemedia/Depositphotos)

В общении с партнером стоит применять на практике священное искусство отпускать

Взаимное влияние лежит в основе отношений любой пары, и повседневные переговоры между партнерами могут создавать возможности для сотрудничества, взаимной заботы и доверия. В то же время некоторые склонны постоянно уступать или приспосабливаться к потребностям любимого человека, так что в итоге их охватывает чувство обиды или оцепенение. Другие, наоборот, не могут пойти ни на малейший компромисс и почти никогда не считаются с мнением партнера, даже когда того требует ситуация. Как узнать, не слишком ли часто вы подстраиваетесь или, наоборот, не излишне ли вы неуступчивы? Как здоровые переговоры выглядят на практике?



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Особые и заурядные обсуждения

Да, интимные отношения — это романтика. Но это также и непрерывная череда переговоров. Некоторые из этих переговоров особые:

— Должны ли мы хранить верность друг другу?

— Где мы будем жить?

— Поженимся ли мы?

— Будет ли твой брат жить с нами, пока не встанет на ноги?

Но многие обсуждения вполне заурядные — повседневное взаимодействие, определяющее то, как будут развиваться отношения между партнерами. Для примера представим супружескую пару. Эйлин уютно устроилась на диване и оставила дверь на улицу широко открытой, чтобы насладиться осенним воздухом. Джейк входит в комнату и начинает закрывать за собой дверь. «Подожди! — говорит Эйлин, — Пожалуйста, оставь дверь открытой!» И безусловно, какой бы незначительной ни казалась ситуация, в этот момент разворачивается борьба за власть: один партнер определит, как будут развиваться события, а другой уступит.