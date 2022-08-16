Пары, которые не разговаривают. Что с ними не так и как это исправить

16 августа, 22:13
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Роберт Таибби: «Неразговорчивость отражается на отношениях» (Фото:AllaSerebrina/Depositphotos)

Роберт Таибби: «Неразговорчивость отражается на отношениях» (Фото:AllaSerebrina/Depositphotos)

Роберт Таибби
Психолог, коуч

Часто причина кроется в детстве и ее пора преодолеть

Некоторые пары абсолютно не разговаривают друг с другом. Точнее, они обсуждают главным образом организационные вопросы — кто заберет детей из школы, во сколько вернешься домой — или какие-то поверхностные вещи — стандартное «как прошел твой день?» Но при этом не ведут серьезных разговоров — откровенных бесед о своих подлинных чувствах и о том, что творится у них в душе и в жизни, или о проблемах в их отношениях.

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Почему? Как правило, потому что росли в семьях, где либо родители вели себя так же — никогда не разговаривали, либо была обратная ситуация — не просто разговоры, а выяснения отношений. В итоге одни приучились держать все в себе, а другие — вести себя предельно осторожно, дистанцироваться и остерегаться сильных эмоций и конфликтов, даже став взрослыми. Причем зачастую в парах эти причины сочетаются и комбинируются: оба партнера избегают конфликтов, или один избегает, а другой просто молчун, или оба молчуны.

Так или иначе, вся эта неразговорчивость ощутимо сказывается на отношениях. Вот наиболее распространенные последствия, с которыми сталкиваются партнеры.

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Depositphotos

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Теги:   Психология Отношения Общение Советы психолога

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