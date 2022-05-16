Первая большая ссора. Что определит будущее ваших отношений

Джек Шафер: «Предупредите любимого человека о том, чего ожидать при возникновении разногласий» (Фото:AVOCADO_FAM/Depositphotos)

Первая большая ссора в отношениях — это поворотный момент. После нее формирующиеся отношения могут или продолжить развиваться, или увянуть

На заре романтических отношений оба партнера испытывают блаженное чувство, именуемое влюбленностью. Психолог Дороти Теннов в 1979 году описала влюбленность как «неконтролируемое состояние, включающее в себя острую жажду взаимности, обсессивно-компульсивные мысли, чувства и поступки, а также эмоциональную зависимость от другого человека»

Видео дня

Влюбленность имеет биологическую основу. Когда возникает это чувство, гипофиз высвобождает норадреналин, дофамин, фенилэтиламин, эстроген и тестостерон. Этот коктейль создает романтическую эйфорию. Когда вы влюблены, ваш партнер кажется вам идеальным.

Новоиспеченные пары совсем или почти не ссорятся, поскольку зарождающиеся отношения окутаны флером влюбленности. И потому поговорка «любовь слепа» вполне оправдана. Со временем влюбленность слабеет, и партнеры возвращаются в реальность. А в реальности все пары периодически ссорятся.

Умение идти на компромисс — основа крепких отношений

По тому, как пара справится с первой большой ссорой, можно определить, какова вероятность того, что эти отношения окажутся успешными — или распадутся.

Во время первой большой ссоры партнеры впервые делятся своими истинными эмоциями, взглядами и мыслями. В результате возникает боязнь коммуникации. Профессор Джеймс Маккроски в 1977 году описал боязнь коммуникации как страх или тревогу, вызванную реальным или ожидаемым общением с другим человеком или людьми.

Люди с высоким уровнем боязни коммуникации стремятся свести к минимуму общение со своими партнерами. Из-за дефицита общения обида накапливается и рано или поздно достигает такой степени, что, казалось бы, на ровном месте возникает бурная реакция, ведущая к разрыву отношений.

Те, у кого выше уровень боязни коммуникации, воспринимаются как менее позитивные по сравнению с теми, у кого этот уровень ниже.

Кроме того, люди с высоким уровнем боязни коммуникации испытывают меньшую удовлетворенность самими собой, своими партнерами и в целом взаимодействием с другими людьми. Эти поведенческие характеристики еще больше усиливают напряжение в отношениях.

Если пара благополучно пережила свою первую крупную ссору, шансы на то, что их отношения будут долгими, возрастают. По сути, ссоры возникают потому, что партнеры не разделяют взгляды, убеждения или мысли друг друга. Пары с низким уровнем боязни коммуникации с большей вероятностью признают несовпадения и найдут способ достичь компромисса. А умение идти на компромисс — это основа крепких отношений.

И наоборот, партнеры, которые боятся озвучивать свои взгляды, убеждения или мысли, значительно снижают шансы на длительные и глубокие отношения. В таком случае первая большая ссора может оказаться и последней.

Парам надо подготовиться к первой большой ссоре задолго до того, как она вспыхнет. Еще в период влюбленности желательно осознать, что какими бы хорошими ни казались сейчас отношения, временами все-таки предстоит ссориться или, если сформулировать более мягко, вступать в словесные разногласия.

Партнерам стоит рассказать друг другу, как они ведут себя в такой ситуации, и, что еще важнее, после нее. Большинство людей знает об этом по опыту прошлых конфликтов с родными и друзьями. Например, некоторым после ссоры нужно побыть наедине с собой, чтобы все обдумать, а затем вернуться к взвешенному обсуждению вопроса.

Другие несколько часов обижаются, а потом забывают о перепалке. Независимо от того, как вы реагируете на ссоры, предупредите своего любимого человека о том, чего ему или ей следует ожидать при возникновении разногласий.

Это позволит избежать недоразумений и повысит вероятность того, что ваши отношения будут долгими и счастливыми.

Больше советов Джек Шафер дает в своей книге «Включаем обаяние по методике спецслужб», переведенной на 18 языков.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Больше блогов здесь

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.