Мощный химический коктейль. Что такое любовь с первого взгляда

Вслед за влюбленностью наступает момент, когда отношения особенно уязвимы

Определенный взгляд, случайное прикосновение или особенность внешности могут стать причиной любви с первого взгляда. «Любовь с первого взгляда» — это не волшебное чувство. Любовь с первого взгляда — это мощный коктейль нейромедиаторов, который вызывает чувство эйфории, часто называемое влюбленностью. Человек, в которого мы влюблены, становится центром нашего внимания — всего нашего внимания.



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По данным одного исследования, люди думают о тех, в кого влюблены, на протяжении 85%-100% времени. Им нравится все, что бы ни делал объект их любви, и даже самые заурядные действия приобретают невероятное очарование. Это исследование также показало, что и мужчины, и женщины,