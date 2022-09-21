Обижены и сыты по горло? Как пережить этап дифференциации в отношениях

Бывают моменты, когда мы осознаем, что нам действительно нужно

Вы сотни раз видели это в фильмах и читали об этом в романах — я имею в виду ту кульминационную сцену, в которой герой или героиня произносит пылкую речь под названием «Я хочу быть собой». Они сыты по горло унылой жизнью, рутиной, тем, что постоянно делают все для других, и работой, которая кажется тюрьмой. Время растрачивается впустую или уходит. Когда, если не сейчас?



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Мы так часто это видим или читаем об этом потому, что это обычное явление — один из этапов человеческого развития, но, что более вероятно, еще и потому, что это очень созвучно нашим собственным переживаниям. У этого есть научное название — дифференциация. Это понятие существует уже давно и наиболее четкое определение ему дал один из пионеров семейной психотерапии Мюррей Боуэн. Речь идет об отделении от других. Вы естественным образом делали это во время своего кризиса двухлетнего возраста, но, скорее всего, наиболее явственно это можно было наблюдать в подростковом возрасте, когда вы сражались со родителями и опирались на ровесников в поисках поддержки.

Скорее всего, ваш партнер чувствует то же самое

Однако дифференциация не заканчивается в семнадцать лет. Независимо от того, какие проблемы у пар, которые я консультирую — разногласия из-за денег, детей или секса, — на более глубоком уровне речь идет о дифференциации. Один, а зачастую и оба партнера ощущают потребность вырваться на свободу.

Вот некоторые наиболее распространенные признаки этого процесса.

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