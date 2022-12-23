Здоровые отношения. Четыре признака хорошей пары

Вы не должны воспринимать вашу совместную жизнь как некое обязательство

Четыре веских причины быть вместе с кем-то:



1. Вы правильно ссоритесь

Здоровые отношения — это не те, в которых не бывает разногласий. Здоровые отношения — это те, в которых вы находите здоровые способы преодоления этих разногласий.

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2. У вас схожее мировоззрение и видение будущего.

Стоит быть с тем, кто будет для вас не только идеальным партнером, но и другом

Остановитесь и спросите себя в контексте ваших отношений вот о чем: движутся ли ваши жизни в одном направлении и совпадают ли ваши ценности? Или, когда дело доходит до важных жизненных решений, между вами возникают конфликты? Хорошо ли согласуются друг с другом ваши карьерные устремления и/или образ жизни?

3. В основе ваших отношений лежит крепкая дружба.

Для любых долгосрочных отношений характерно то, что романтика постепенно идет на убыль, сексуальное желание то появляется, то исчезает, и в жизни временами случается всякое. И потому, когда происходят все эти вещи, лучше, чтобы рядом с вами был тот, на кого вы можете положиться в ином плане. Стоит быть с тем, кто будет для вас не только идеальным романтическим партнером, но и другом.

4. Вы рассматриваете ваши отношения как восхитительную возможность, а не обязательство.

И наконец, вы не должны воспринимать вашу совместную жизнь как нечто, что вам приходится делать по той или иной причине. Отношения — это то, что создается двумя людьми. Это проект, а не обязательство. И, как и любой другой проект в жизни, заслуживающий работы над ним, он может быть сложным, но при этом также должен быть и вдохновляющим и, в конечном итоге, стоящим того для вас обоих.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net

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