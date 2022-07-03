Иногда это необходимо. Четыре причины разъехаться
Роберт Таибби: «Иногда пауза необходима для перезагрузки отношений» (Фото:lightwavemedia/Depositphotos)
Временное расставание не обязательно предшествует разводу
Хотя решение пожить отдельно чаще всего заканчивается разводом, в некоторых случаях происходит иначе. Нередко к моменту, когда пара разъезжается, как минимум один из партнеров уже определился: уйма нервов и сил была вложена в то, чтобы дойти до этого этапа, и теперь менять курс — все равно, что пытаться развернуть баржу. Но в некоторых случаях раздельное проживание позволяет взять паузу, необходимую для перезагрузки отношений. Вот четыре способа, как можно воспринимать и использовать расставание.
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