Иногда это необходимо. Четыре причины разъехаться

3 июля, 08:03
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Роберт Таибби: «Иногда пауза необходима для перезагрузки отношений» (Фото:lightwavemedia/Depositphotos)

Роберт Таибби: «Иногда пауза необходима для перезагрузки отношений» (Фото:lightwavemedia/Depositphotos)

Роберт Таибби
Психолог, коуч

Временное расставание не обязательно предшествует разводу

Хотя решение пожить отдельно чаще всего заканчивается разводом, в некоторых случаях происходит иначе. Нередко к моменту, когда пара разъезжается, как минимум один из партнеров уже определился: уйма нервов и сил была вложена в то, чтобы дойти до этого этапа, и теперь менять курс — все равно, что пытаться развернуть баржу. Но в некоторых случаях раздельное проживание позволяет взять паузу, необходимую для перезагрузки отношений. Вот четыре способа, как можно воспринимать и использовать расставание.

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Теги:   Психология Брак Отношения Общение

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