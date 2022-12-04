Четыре реакции, которые портят отношения. Как правильно злиться

Когда кто-то показывает вам, что сердится, он делает шаг вам навстречу

Отношения — это сложно. Нам хочется гармонии, однако конфликты неизбежны. И когда на одного из участников обрушивается гнев другого, конфликт становится более напряженным.



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Многие из нас с детства были приучены бояться гнева — собственного и окружающих. Гнев ассоциируется с агрессией, насилием, небезопасностью. И потому мы предпочитаем его избегать.

Наш человеческий мозг запрограммирован считать приоритетной задачей распознавание угроз. Чтобы избежать опасности, разгневанного человека мы замечаем в толпе быстрее, чем счастливое лицо. Если мы оказываемся в неоднозначной ситуации, например, заходим в комнату, где видим двух рассерженных людей, то наша автоматическая реакция — поскорее покинуть это неспокойное место.

Избегание гнева может навредить отношениям

Однако избегание любых проявлений гнева может навредить отношениям. Когда кто-то показывает вам, что злится, он делает шаг вам навстречу, сообщая важную информацию. Гнев часто означает, что вам глубоко небезразличны отношения. Он свидетельствует о том, что вас горячо волнует данный вопрос. По моему опыту работы консультантом по брачно-семейным отношениям, между теми партнерами, которые никогда не ссорятся, очень мало взаимной страсти. Они часто ведут параллельные жизни и никогда не делятся своими сокровенными чувствами.

Когда человек, к которому вы неравнодушны, злится на вас, это может казаться очень серьезной угрозой. Ваш любящий партнер теперь с налитыми кровью глазами кричит на вас и осыпает злобными словами. Это может восприниматься как удар по нервной системе.

Многие с детства приучены бояться гнева

Например, одна пара, — назовем их Джоном и Мэри, — постоянно ссорится из-за опозданий. Мэри вечно опаздывает, причем нередко на целых 45 минут. Когда Мэри не явилась вовремя даже зная, что это очень важно для Джона, вспыхнула жаркая ссора, из-за которой их брак оказался в кризисном состоянии.

Джон и Мэри договорились встретиться дома, чтобы переодеться и вместе отправиться на праздничную вечеринку в компании, где работает Джон. Для него было крайне важно, чтобы они с Мэри пришли вовремя, поскольку ему хотелось произвести хорошее впечатление на своего нового работодателя и коллег. Мэри приехала домой на час позже. Джон взорвался. Он назвал ее эгоистичной, не считающейся с другими, невыносимой, невежливой и невоспитанной. Его тон был презрительным, а критика — жесткой.

Мэри в ответ заняла оборонительную позицию. Она упрекала Джона в том, что он не понимает, как много у нее дел. Она высмеивала его озабоченность тем, чтобы всегда быть вовремя, называла его нелепым, несговорчивым и деспотичным. А затем Мэри замолчала и ушла из дома.

Мэри и Джон выбрали для выражения взаимного гнева способы, которые причинили боль им обоим. Поначалу они хотя бы говорили друг с другом, но когда Мэри перестала общаться с Джоном, их брак оказался под угрозой.

Мэри и Джон воплотили в жизнь то, что клинические психологи Джон и Джули Готтман назвали «четырьмя всадниками Апокалипсиса». Согласно их революционному исследованию, эти четыре способа реагирования на конфликты предрекают конец отношений.