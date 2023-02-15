Когда день полон дел. Как перестать упускать жизнь

Переживание мгновения — это переживание потока перемен

Мы проживаем нашу жизнь, торопливо справляясь с задачами и сообщениями, встречами и электронными письмами, домашними хлопотами и поручениями, пока не наступит вечер, а на следующий день начинаем все заново.



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Это обычный образ жизни — мы разбираемся с делами, чтобы покончить с ними.

Возможность, скрытая во всем этом, состоит в том, чтобы глубже погружаться в каждый отдельный момент.

В этом суть практики дзен — углубляться в каждое мгновение. Чтобы начать осознанно проживать настоящее. Перефразируя мастера дзен Сюнрю Судзуки, когда наш разум сосредоточен на наших мыслях, мы не слышим пения птиц, звучащего совсем рядом. Мы упускаем жизнь, но в наших силах начать осознавать то, что прямо у нас перед глазами.

Причина наших страданий в том, что мы пытаемся держаться за облака

Мы можем углубиться еще больше: по-настоящему заинтересоваться тем, на что в этом мгновении стоит обратить внимание. Что в нем нового, такого, чего мы раньше не замечали? Что можно обнаружить, если присмотреться внимательней? Какие тонкие детали этого мгновения в большинстве случаев ускользают от нас?

И можем продолжить углубляться: находить чудо в каждом мгновении, позволяя потоку переживаемого опыта стать источником волшебства, восхищения и глубокой признательности.

И еще глубже: можем начать осознавать свои эмоции и то, как мы хотим их избежать или заблокировать, вместо того, чтобы просто переживать поток эмоций как поток опыта. Мы можем отнестись к этой эмоциональной энергии с любопытством и с любовью.

И еще глубже: можем позволить этому переживаемому опыту и эмоциям помочь нам воспринять чуткость и открытость наших сердец. Когда мы разочарованы или грустим, можем ли позволить этому переживанию связать нас с нашей подлинной сущностью, которая испытывает гнев и скорбь? Можем ли позволить себе соединиться с безграничной отзывчивостью наших сердец и необъятной открытостью нашего разума?

И даже еще глубже: можем ли мы позволить себе постичь мимолетность каждого мгновения, правду о непостоянстве, то, что переживание мгновения — это просто переживание потока перемен? Осознав эту неустойчивую природу реальности, мы можем начать осознавать, что нет ничего, за что можно было бы уцепиться, что причина наших страданий в том, что мы пытаемся держаться за облака.

И понимая все это, мы можем понять, что каждое мгновение священно. Что в потоке опыта присутствуют восхищение и любовь. Что быть живым и осознанным — это дар.

Каково было бы задаться такой целью, потренироваться глубоко переживать каждое мгновение? И как мы могли бы напоминать себе делать это?

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Лео Бабауты. Републикация полной версии текста запрещена.

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