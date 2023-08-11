Не верьте в это. Пять опасных заблуждений

Марк Мэнсон: «Проверьте себя — ошибаются ли все вокруг, или это вы неправы?» (Фото:Feodora52/Depositphotos)

Ценность целей не в их достижении, а в том направлении, которое они задают

Пять распространенных убеждений, которые вредят всем нам:ㅤ



1) «Никто не понимает»

Когда мы ошибаемся, мы не чувствуем себя неправыми — нам кажется, что заблуждаются все остальные. И если вы оказываемся на пустынном острове некого убеждения, важно перепроверить себя: «Ошибаются все остальные? Или это я неправ?»

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2) «Я такого не заслуживаю»

С хорошими людьми иногда случаются плохие вещи, а ужасные люди иногда достигают невероятных высот. Стенания о том что кто-то другой или вы сами чего-либо не заслуживаете, ничего не изменят. Так что перестаньте ныть и примиритесь с этим.

3) «Чем больше, тем лучше»

Новый опыт — великий учитель. Но на «все больше, и больше, и больше» распространяется закон убывающей отдачи.

Чтобы сделать свою жизнь осмысленной, надо поступать наоборот: отбрасывать все второстепенное, выбирать всего несколько занятий и людей и искренне посвящать себя им.

4) «Если только у меня будет Х, я буду счастлив»

Цели — это средства достижения некого итогового результата. Но иногда мы придаем им настолько большое значение, что они сами становятся конечной точкой. Это проблема. Ценность целей заключается не в их достижении, а в том направлении, которое они задают.

5) «Если это не принесет мне пользы, то на что оно мне сдалось»

Самосовершенствование может превратиться в низменную зависимость. О самых значимых моментах в жизни не приходят уведомления в календаре и они не внесены в список дел. Иногда нужно делать что-то просто так, ради самого этого действия.

Перевод NV

Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net

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