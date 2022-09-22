Стоит своих денег. На каком масле лучше всего готовить еду

Этот продукт оказывает целый ряд благотворных эффектов на здоровье

Людям, которые следят за фигурой или стремятся придерживаться более здорового питания, часто советуют обращать внимание на то, сколько масла они используют при приготовлении пищи. Но это не означает, что нужно полностью исключить растительные масла из своего рациона. В частности, потому что оливковое масло первого холодного отжима (extra virgin olive oil, EVOO) обладает множеством преимуществ для здоровья.



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Многочисленные исследования показали, что потребление оливкового масла — и прежде всего оливкового масла первого холодного отжима — оказывает целый ряд позитивных эффектов на организм. Так, например, Spanish Predimed study (крупнейшее рандомизированное контрольное исследование из всех, когда-либо посвященных средиземноморской диете) показало, что у женщин, которые придерживались средиземноморской диеты, включающей в себя EVOO, риск развития рака груди был на 62% ниже, чем у тех, которым порекомендовали соблюдать диету с низким содержанием жира.

Эксперты, которые после этого изучили несколько научных работ, посвященных средиземноморской диете и ее влиянию на хронические заболевания, пришли к выводу, что основная причина, почему этот тип питания защищает от рака груди, связана с оливковым маслом первого холодного отжима. Есть также доказательства того, что этот продукт может защитить от диабета 2 типа и, возможно, даже от болезни Альцгеймера.

Так что же делает оливковое масло первого холодного отжима самым полезных из всех растительных жиров, используемых в кулинарии? Ответ надо искать в его составе.

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