Латентные холостяки. Семь признаков того, что вашему партнеру не нужны отношения

Им не терпится перейти к более поздним стадиям отношений

Вне зависимости от вашего возраста, если вы искренне ищете себе пару, то, скорее всего, вам встретится какое-то количество любителей случайных связей, а также латентных заядлых холостяков, которые на самом деле не нуждаются в партнерах, но по привычке ведут себя так, словно те им нужны.



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Очень многие будут говорить, что не готовы к серьезным отношениям, потому что не решаются признать, что отношения — это не для них. Возможно, они считают, что они обязаны создать пару, и пытаются на это настроиться. Некоторые скажут, что уже настроились, но все еще ищут свою идеальную «половинку», партнера своей мечты.

Однако мечты интересным образом далеки от реальности. В своих мечтах мы можем вообразить полное удовлетворение, спутника жизни, который всегда в нашем распоряжении, если мы этого хотим, и незаметен, если не хотим, того, кто привлекателен, но не нарасхват, отношения, которые никогда не вынуждают идти ни на какие компромиссы — то есть, по сути, декоративного партнера, очаровательного «плюс один», согласие без обязательств.

Начиная встречаться с такими людьми, вы гарантированно обрекаете себя на глубокое разочарование и печаль, включая и то, что все будет отнесено на ваш счет. Вы уйдете, огорченные тем, что он или она «просто не увлечены вами», хотя на самом деле он или она не увлечены отношениями как таковыми — вот и все.

Если вы стремитесь к серьезным отношениям, то вот несколько настораживающих признаков того, что вы, возможно, встречаетесь с латентным заядлым холостяком (или холостячкой), с тем, кто ведет себя так, словно страстно желает того, чего на самом деле не хочет.

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