Не все так просто. Почему мы жаждем популярности

Андрей Шабанов: «Почему нам свойственно прислушиваться к тому, кто популярен и известен?» (Фото:tommasolizzul/Depositphotos)

Мне всегда были интересны люди

Я из тех, кого не очень интересуют предметы, меня больше волнуют люди и их эмоции. Последние несколько лет я много изучал этих самых людей — нас с вами — и пытался понять, что нами движет. Почему один и тот же человек для одной группы людей — мерзавец, а для другой — боженька? Почему мы завидуем? Почему один и тот же человек в разных обстоятельствах может быть добрым, злым и подлым? Один. И. Тот. Же. Человек. ⠀



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Почему нам свойственно прислушиваться к тому, кто популярен и известен, хоть мы и знаем, что его интеллектуальный, моральный и прочие авторитеты не доказаны? Есть ли какая-то корреляция между мотивацией, обстоятельствами, способностями, приобретенными навыками и нашим положением в обществе? Можно ли это изменить? Если да, то как? Если нет, то как это принять?

Стремление к популярности — это лишь один из способов реализации нашего иерархического инстинкта

Все эти вопросы интересовали меня ровно столько, сколько я себя помню, но в детстве, отрочестве и юности были дела поинтересней. А вот в зрелом возрасте, когда и деньги появились, и карьера сложилась, и «собачьи бега» завели меня в период хронической усталости, я начал активно искать на них ответы. Я встречался с разными людьми. Читал много книг, которые принято называть умными. Пересмотрел тонны видеоконтента и получил сотни инсайтов. И сейчас, на фоне отсутствия света, связи, воды и внятных перспектив, появилось время для того, чтобы поделиться тем, что мне кажется важным.

Этим текстом я начинаю серию публикаций, которая, возможно, поможет и вам с ответами на те вопросы, которые изводят вас уже какое-то время.

Почему мы жаждем популярности и считаем, что это хорошо?

«Ну так все просто! Популярность — это деньги. Деньги — это возможности. В итоге все мы хотим хорошо жить, а деньги дают такую возможность». Все верно, но это лишь часть правды. Вся правда чуть сложнее.

Однажды американские ученые провели эксперимент с группой обезьян. В клетку, где сидели животные, подкладывали банан. Но для того, чтобы взять банан из кормушки, нужно было знать, как эту кормушку открыть.

Затем ученые вытащили из клетки одну обезьяну, которая в иерархии этой группы находилась на самом низком уровне — такая себе невзрачная обезьянка, на которую никто не обращает внимания, Питер Паркер из Спайдермена, — и научили ее открывать кормушку и доставать банан.

Обезьянку вернули в клетку. Дали ей возможность открыть кормушку и достать банан. Как вы думаете, как изменилось ее положение в иерархии стаи?

Никак! Точнее, оно стало хуже. Потому что животные, находившиеся на вершине иерархии этой группы, просто избивали нашу обезьянку и отбирали у нее банан. Ничего не напоминает? Но на этом эксперимент не закончился.

Затем исследователи взяли вожака стаи и научили его открывать кормушку с бананом. Как вы думаете, что произошло потом?

После того, как вожак начал доставать бананы, все остальные члены стаи стали учиться у него тому, как открывать кормушку! Понимаете? Обезьянка, занимающая низкое социальное положение, делала все то же самое, но у нее никто учиться не хотел. Однако как только начальник показал что-то новенькое, все тут же бросились за ним повторять.

На мой взгляд, это очень поучительный эксперимент, показывающий, как устроено наше общество, ведь мы, уж как бы вам ни хотелось красиво думать о себе, не кто иные, как приматы. Базовые эволюционные механизмы, лежащие в основе нашей мотивации, точно такие же, как и у наших собратьев-обезьян.

Каждый из нас с точки зрения эволюции исполняет три роли:

— индивидуум — живое существо, которое обязано выживать — отсюда в нас с вами инстинкт самосохранения;

— единица вида, которая должна дать потомство — инстинкт размножения;

— единица социальной группы/стаи/популяции.

Именно благодаря тому, что люди смогли собираться в группы, homo sapiens поглотили все континенты и практически уничтожили другие виды homo. А иерархия группы — это еще один абсолютно естественный эволюционный механизм. Тот, кто быстрее, сильнее, выносливей, умнее, сообразительней и так далее, то есть лучше остальных в стае, всегда получает больше других. Ему всегда достаются лучшие самки, лучшая еда и более комфортные условия для жизни.

Стремление к популярности — это лишь один из способов реализации нашего иерархического инстинкта.

Именно поэтому многие из нас, как обезьяны из того эксперимента, не смотрят на ученого с десятью подписчиками. Мы смотрим на богатого, успешного и популярного. И хотим учиться только у него. А в конце концов и стать им. Поскольку высокое положение, помимо всего прочего, дает нам ощущение безопасности, а потребность в безопасности — это еще одна из базовых потребностей, крепко связанная с инстинктом самосохранения.

Текст публикуется с разрешения автора

Ориг и нал

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