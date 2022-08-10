Как вы ссоритесь? Восемь способов защиты своих интересов

Если вам кажется, что кто-то ведет себя инфантильно, эта модель поможет проверить вашу догадку

Не бывает совсем уж безответных людей. У каждого из нас есть способы заявить, чего мы хотим и чего не хотим. Но хотя Кольберг с коллегами выделили стадии морального развития, мало кто исследовал, как эти стадии выражаются в различной манере защиты собственных интересов, ведения спора или отстаивания своих прав. И потому я сейчас набросаю модель развития, наподобие кольберговской, но с акцентом на стиле поведения во время ссоры, на том, как люди добиваются своего.



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Лучше всего рассматривать эти стадии не как сменяющие друг друга, а как совокупный арсенал. Того, кто достиг одного из более поздних этапов, в критический момент может отбросить к более раннему. Так, например, на первых свиданиях может показаться, что будущий партнер способен зрело выражать свои предпочтения. Но когда вы становитесь парой, ставки возрастают, и тот, казалось бы, взрослый человек, с которым вы встречались, может деградировать до манеры спора, относящейся к более ранней стадии.

Это грубый набросок стадий развития и приглашение для других исследователей предложить альтернативные схемы. Я не преподношу это как проверенную опытным путем официальную систему. Моя модель основана на другой неформальной модели, которую я разработал для размышлений о том, как люди приходят к осознанию того, что могут ошибаться .

Защита собственных интересов субъективна по своей сути

Я разделил эти стадии на две группы, исходя из того, что по мере взросления мы переходим от «Потому что!» к «Потому что это справедливо». «Потому что!», как во фразе «Потому что я так сказал!», означает игнорирование любых других вариантов. «Потому что это справедливо» напротив, подразумевает, что были рассмотрены и альтернативные возможности.

Шесть стадий «Потому что!» («Потому что!» означает, что прочие варианты не принимаются во внимание).

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