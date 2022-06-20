Эффективный способ заводить друзей. Шесть законов привлекательности

Джек Шафер: «Люди с чувством юмора воспринимаются как более привлекательные» (Фото:ikostudio/Depositphotos)

Открытость помогает завоевать расположение, но используйте этот прием с осторожностью

Законы привлекательности играют решающую роль в формировании человеческих отношений. Определенные психологические принципы повышают вероятность того, что люди почувствуют взаимную симпатию и получат позитивные впечатления от общения. Применение эти принципов дает вам дополнительную возможность завести новых друзей. Но, как и в случае с другими средствами прогнозирования человеческого поведения, существуют исключения из правил.



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