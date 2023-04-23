Мощное воздействие. Четыре полезных эффекта прикосновений

Это нечто гораздо больше, чем просто физическое ощущение

Большинство людей знает, как приятно, когда вас обнимает близкий человек или держит за руку партнер. Но многие из нас могут не осознавать, что прикосновение — это нечто гораздо больше, чем просто физическое ощущение: это важный элемент человеческого общения.



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Прикосновения — одна из базовых потребностей человека. Они влияют на развитие мозга и помогают людям сближаться и формировать значимые социальные отношения.

Прикосновение также чрезвычайно важны для многих других аспектов нашего здоровья и благополучия.

1. Объятия могут снизить стресс

Независимо от того, предпочитаете вы быстрые или долгие объятия, и те, и другие могут способствовать уменьшению стресса. Исследования показывают, что когда после пережитой стрессовой ситуации вас обнимают другие люди или вы обнимаете сами себя, у вас в организме снижается уровень кортизола (часто называемого «гормоном стресса»).

Это важно, поскольку длительный стресс может иметь множество негативных последствий для здоровья. Один из примеров —