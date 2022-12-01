Сложные чувства. Почему нам важно сохранять «общую реальность»

Тем, кто за границей, должно быть не только физически, но и эмоционально, куда и к кому возвращаться

Знаете, я сегодня расплакалась. Когда знакомая отправила свои фото из рождественской Европы. Это сложные чувства — когда ты одновременно радуешься, искренне радуешься ей. Радуешься и за то, что она, наконец, начала позволять себе удовольствие. И знаешь, что это был твой сознательный выбор — находиться сейчас в других условиях.



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Но в тот момент это было ощущение, словно сквозь стиснутые челюсти прорвался какой-то внутренний стон. И ты начинаешь жалеть внутри себя этого внутреннего ребенка, который тоже хочет в такую красивую сказку и так красиво улыбаться. И в этот момент, именно перед этими фото, в своей реальности — снова 14 часов без света — ты чувствуешь личную усталость и личную уязвимость.

Амбивалентные чувства сейчас сложно выдержать. Война, усталость, стресс, постоянное напряжение делают нашу реальность, наши чувства и выводы поляризованными. А сложно выдерживаемое может превращаться в злобу, агрессию на тех, кто демонстрирует другой опыт. И это не просто осознавать и контролировать сейчас.

Сложно выдерживаемое может превращаться в злобу

Как только у меня, когда читаю, смотрю, анализирую что-то, возникает раздражение, я себе повторяю, словно мантру: «Стоп! Не винить! Ты не знаешь, через что именно проходит человек. Ты не знаешь его потребностей. Стоп! И себя тоже не винить!».

Ты среагировала не на человека, а на свою невоплощенную потребность в безопасности и беззаботности. Но ты ведь знаешь, что реальность и этой женщины не беззаботна. Человек делится своим опытом, потому что и ему тоже нужны свидетели его реальности, он хочет с теми, кого считает своими, разделить прикосновение к этой красоте. Просто ты сейчас это не можешь вместить".

Но… мы чувствуем «своими» тех, с кем у нас «общая реальность». И, возможно, это наша глобальная задача держать фокус на этом.

Тем, кто за границей, должно быть не только физически, но и эмоционально, куда и к кому возвращаться.

Тем, кто в Украине, важно сохранить связь, потому что выдерживать потерю отношений это для нас еще большее истощение.

И мы все не виноваты в сложных чувствах. Нам, правда, всем сейчас сложно.

Я думаю, как создавать эту «общую реальность»? Может, выходить на уровень, неповрежденный войной. Может, держать фокус на том, что у нас всех одна цель. У нас всех один враг. Мы все — украинцы. Мы делаем все возможное, дабы поддержать друг друга и поддержать фронт.

И если нас что-либо раздражает, это не потому, что человек сознательно хотел нас ранить. Может быть, он надеялся, что мы разделим «его реальность»?

А если мне хочется сказку, я буду радоваться за тех, у кого она есть. И создавать ее в тех условиях, которые сейчас у меня есть.

Текст публикуется с разрешения автора

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