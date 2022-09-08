Не молчите. Как понравиться новым знакомым

Куинн Хирши: «Чтобы расположить к себе новых знакомых, стоит говорить чуть больше, чем обычно» (Фото:Helena Lopes/Pexels)

Многие думают, что для того, чтобы произвести приятное первое впечатление, нужно меньше говорить, однако недавно проведенное исследование свидетельствует об обратном

Главная мысль

Согласно новому исследованию, которое провели мои коллеги Тим Уилсон, Дэн Гилберт и я, люди склонны думать, что в разговорах с незнакомцами им следует говорить меньше половины времени, чтобы понравиться, но больше половины, чтобы показаться интересными. Однако мы также обнаружили, что это интуитивное представление неверно. Наша статья, недавно опубликованная в журнале Personality and Social Psychology Bulletin, проливает свет на то, насколько распространено это убеждение и почему оно ошибочно — сразу по двум причинам.

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