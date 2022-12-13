Все дело в мозге. Как мы додумываем то, чего нам не говорили

Наталья Кадя: «В коммуникации задача обеих сторон не поделиться информацией, а сделать так, чтобы другая сторона поняла то, о чем вы говорите» (Фото:pressmaster/Depositphotos)

От нашей способности понимать друг друга теперь зависит не только эффективная работа команды

Сегодня шпаргалка о том, как мозг дофантазирует то, чего нам не говорили и как минимизировать фантазии ради эффективной коммуникации.

Я не остановлюсь повторять, что коммуникация сейчас становится все более критической. От нашей способности понимать друг друга теперь зависит не только эффективная работа команды, но и доверие, чувство безопасности и столь важные сегодня эмоциональные состояния.

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Как мы додумываем то, что нам не говорили?

В коммуникации друг с другом мы запоминаем лишь определенный процент того, что человек говорил по сути. Другое — дофантазовываем и додумываем. Так работает мозг. И наш, и других.

Протестуемся?

Попросите коллегу прочитать вам текст и попробуйте запомнить его с первого раза. После этого прочтите утверждение. Поставьте «+» напротив тех, кто полностью соответствует смыслу текста, «-» напротив тех, которые не отвечают.

Текст:

Один из сотрудников был недоволен своей зарплатой.

После разговора с руководителем один на один он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Коллеги любили сотрудника , сожалели о его увольнении и думали , что можно сделать , чтобы он остался.

Если следующие фразы соответствуют смыслу текста — ставьте «+», если не отвечают — ставьте «-»:

1. Сотрудник получал недостаточно денег.

2. Начальник отказался повысить работнику з/п.

3. Сотрудник очень хорошо работал.

4. Сотрудник говорил с руководителем о повышении зарплаты.

5. Коллеги очень любили сотрудника и сожалели о его увольнении.

6. Коллеги уговаривали сотрудника остаться.

7. Сотрудник покинул компанию.

8. Сотрудник был уволен по его требованию,

9. Коллеги думали, что можно сделать, чтобы сотрудник остался.

10. Начальник был недоволен сотрудником.

11. Сотрудник разговаривал с руководителем один на один.

12. Сотрудник имел хорошую репутацию.

13. Сотрудник был недоволен условиями труда.

14. У сотрудника было много друзей.

Поведение — это факт, который мы знаем и видим. Но не зная точных намерений человека, интерпретацию его поведения мы можем рассматривать только как гипотезу. Если гипотезу мы путаем с фактом, мы домышляем о намерениях другого человека.

«Руководитель сделал мне замечание, потому что он меня недолюбливает» — «Руководитель сделал мне замечание, потому что я для него важен и он хочет, чтобы я развивался». В зависимости от выбора варианта вашей собственной интерпретации, реакция может быть очень разной — как корректной, так и совершенно неправильной, и отрицательно скажется как на вас, так и на том человеке, с которым вы имеете дело.

Ключ к тесту:

1. Сотрудник получал недостаточно денег «-» (деньги и оклад — вещи разные, недовольный получал недостаточно — тоже)

2. Начальник отказался повысить работнику зарплату «-» ( мы этого не знаем, хоть можем домыслить)

3. Сотрудник очень хорошо работал «-»

4. Сотрудник говорил с руководителем о повышении оклада «-» (так же, как в вопросе 2)

5. Коллеги очень любили сотрудника и сожалели о его увольнении «+»

6. Коллеги уговаривали сотрудника остаться «-»

7. Сотрудник покинул компанию «-» ( то, что он написал заявление, еще не значит, что он ушел: он может и передумать)

8. Сотрудник был уволен по его требованиям «-»

9. Коллеги думали, что можно сделать, чтобы сотрудник остался «+»

10. Начальник был недоволен сотрудником «-»

11. Сотрудник общался с руководителем один на один «+»

12. Сотрудник имел хорошую репутацию «-» (да, коллеги его любили, но при этом деловая репутация не обязательно должна быть хорошей)

13. Сотрудник был недоволен условиями труда «-» ( знаем только об окладе)

14. Сотрудник имел много друзей «-» ( дружба — понятие двустороннее, а мы знаем только о том, что коллеги его любили)

Мы часто, воспринимая определенные действия, поступки, слова других людей, автоматически интерпретируем их, решая других, почему именно они так поступили или сказали.

Но:

Поведение — это то, как именно человек действует, что именно мы видим.

Намерение — то, что является основой поведения человека, почему он делает именно так, а не иначе, чего он действительно хочет.

Значение — это лишь наша интерпретация поведения другого человека, которую мы видим со стороны, то есть то, как мы это поведение объясняем.

Takeaways

1. Когда вы на месте получателя информации, старайтесь как можно чаще обращаться к фактам: что именно сказал человек.

Отделяйте то, что означают ( это для нас будет всегда субъективная оценка) слова от того, что именно было сказано. Обращайте внимание на факты, а если какой-либо информации для понимания общей картинки не хватает что именно спрашивайте детали и уточняйте, не оставляя места своим фантазиям.

2. Когда вы в роли сообщающего, оставьте привычку говорить вокруг темы. Пусть ваше сообщение будет точным и конкретным: что вы имеете в виду, когда говорите. Можно иногда так и подытожить сообщение: когда я это говорю, я имею в виду…

3. В коммуникации задачи обеих сторон не поделиться информацией, а сделать так, чтобы другая сторона поняла то, что вы говорите.

Уважение к собеседнику — как можно точнее и прозрачнее выражаться.

4. Если ваше сообщение искажено собеседником до неузнаваемости, проблема не в том, кто не понял, а в том, кто не смог донести информацию на понятном, приемлемом для собеседника языке. Здесь и правда следует учитывать многие факторы — от эмоционального состояния к уместности специализированной лексики.

Текст публикуется с разрешения автора

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