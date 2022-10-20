Любите материться? Как это влияет на ваше мышление, организм и отношения

Нецензурная брань обладает большей силой, чем другие формы речевого поведения

Совместно с Карин Стэплтон, старшим преподавателем Ольстерского университета, Кристи Бирс Фэгерстен, профессором Университета Сёдертёрна, и Кэтрин Лавдей, нейропсихологом



Видео дня

На протяжении долгого времени сквернословие не рассматривалось в качестве объекта для серьезных научных исследований, поскольку считалось не более чем признаком агрессивности, слабого владения языком или даже низкого интеллекта. Но сегодня мы располагаем довольно большим количеством научных данных, опровергающих эту точку зрения и заставляющих нас вернуться к обсуждению природы — и силы — нецензурной брани.



Независимо от того, являемся ли мы любителями матерных слов, многие из нас наверняка порой их используют. Чтобы оценить силу нецензурной брани и выяснить, что служит источником этой силы, мы провели обзор более сотни научных статей, в которых данный вопрос рассматривается с позиции различных дисциплин. Исследование, опубликованное в Lingua , показывает, что использование табуированной лексики может оказывать глубокое влияние на то, как мы мыслим, действуем и относимся друг к другу.

Люди часто ассоциируют сквернословие с катарсисом — высвобождением сильных эмоций. Оно, несомненно, отличается от других форм речевого поведения и обладает большей, чем они, силой. Интересно, что полиглотам ругань на родном языке позволяет пережить более мощный катарсис, чем на любом другом из языков, изученных позднее.

Нецензурная брань вызывает эмоциональное возбуждение. Это можно определить по вегетативным реакциям, таким как повышенное потоотделение и, в некоторых случаях, учащение пульса. Эти изменения функций внутренних органов указывают на то, что ругательства может запускать реакцию «бей или беги».

Исследования в области нейробиологии показывают,