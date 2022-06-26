Сверяйте реальности. Как не потерять, а укрепить связи со знакомыми во время войны

Общаясь с конкретными людьми, нужно задавать себе вопрос: а какая реальность сейчас у них?

Общая реальность — когда мы родственны одной правдой. Мы близки с теми и ценим близость с теми, с кем у нас «общая реальность». И это одновременно объективное и субъективное чувство. Возможно, эта общая реальность и общая правда — в ценностях, возможно, в опыте, возможно, в оценке событий, надеждах, видении будущего.



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Когда я вижу в ленте посты знакомых, это может быть в прошлом близкий мне человек, а сейчас иногда чувствуется — у нас точно не общая реальность. И этот человек, проживая свой опыт войны (неважно, в Украине или за границей), не чувствует иногда неуместность своих советов, фото, постов.

Я уже писала о совете зарубежного специалиста — детского психолога — по возвращении из убежища сделать ребенку ванну с ароматическим маслом розы. Прямо представляла это в Харькове или в Мариуполе. Это для меня уже внутренний мем, когда читаю или вижу что-нибудь «такое».

Война обычно делает людей одинокими

Думаю о реальности тех, кто сейчас на фронте и как они воспринимают наши слова и эмоции. И думаю о том, чтобы, несмотря на разный опыт, не потерять связь с теми, кто точно «свой» — я с собой разговариваю, что надо быть более тактичной, задавать себе вопросы, когда общаюсь с конкретными людьми, а какая реальность сейчас у них? Искать то, что у нас общее, поддерживать связь и выстраивать ощущение близости. Не только из-за общей травмы и боли, из-за совместной жизни.

Я помню, как я на втором месяце войны хотела прекрасной знакомой отправить посылку в Киев из более безопасного Ивано-Франковска — искренне хотела, потому что нашла то, о чем она просила в фб и точно нуждалась. Но в ее реальности, о которой я не знала, не работал лифт, и она бы то, в чем, правда, нуждалась, но что весило 10 кг, не донесла бы на свой высокий этаж. В городе не работал транспорт, были такие частые сирены, что не представляю, как она добралась бы до почты. Она мне тактично отказала. А я задумалась о наших таких общих и таких разных опытах.

Сейчас нам нужно еще более чувствительно «сверять реальности», чтобы не потерять, а укрепить связь. И одновременно быть внимательными — потому что мы так нуждаемся в близости, так уязвимы, что этим могут манипулировать.

А еще… Мы видим наш флаг, слышим нашу Червону калину, говорим на нашем языке, перечисляем деньги для наших ВСУ, плачем от всех наших общих потерь, радуемся нашим достижениям — и это же признаки, маркеры «общей реальности». Нашей.

Вчера на семинаре я говорила учительницам и учителям: «Мы сейчас все — семья, потому что у нас общая правда, общая боль, общая мечта — у всех одна».

Война обычно делает людей одинокими. Таков механизм воздействия стресса.

Искренняя близость делает нас еще сильнее.

Текст публикуется с разрешения автора

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