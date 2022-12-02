8 правил, которые помогут вам сейчас. Как избегать конфликтов в тревожной обстановке

Постоянные выплески агрессии — это наша сегодняшняя реальность

То, что сейчас происходит, психологи часто называют «обстоятельствами непреодолимой силы» и классифицируют как наиболее сильные внешние влияния. Поэтому главное, что стоит запомнить, — любая реакция вашей психики является вполне нормальной при данных обстоятельствах (при условии, конечно, что вы не наносите вред себе или окружающим).

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Как же избегать конфликтов и свести напряжение к минимуму?

1. Дайте себе и окружающим скидку на обстоятельства. Повышенная возбудимость, злость и конфликтность — это естественная реакция психики на все происходящее сегодня. Фактически, огромная волна насилия и хронический стресс затрагивают каждого, где бы вы ни находились. И нормальной ответной реакцией на насилие является злость. Но направить ее физически «по адресу» почти невозможно, это могут делать только военные на поле боя. А мы, гражданское население, либо подавляем гнев (что не очень хорошо), либо выплескиваем на того, кто окажется под рукой, «замещая и смещая адресата» (что для психики гораздо лучше, но тоже не выход). Я не призываю вас терпеть злость и нападки в свой адрес, но постоянные выплески агрессии — это сегодняшняя реальность, на которую вы мало можете повлиять. Само принятие этого факта уже позволит спокойнее к этому относиться.

2. Не принимайте на свой счет. Учитывая первый пункт, помните, что в 90% случаев вылитая на вас претензия или гнев не имеет к вам отношения: люди сознательно и бессознательно ищут разрядку любой ценой, и вы просто оказались под рукой. Сейчас конфликтуют все — пассажиры в метро толкаются и ругаются, родители выгружают на учителей свой праведный гнев, сотрудники могут поссориться из-за степлера, руководитель отчитывает подчиненных по мелочам, муж упрекает жену и так далее. Если вы будете держать в голове,

