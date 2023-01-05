Все очень просто. Почему мы часто не понимаем друг друга

Мы все хотим одних и тех же противоположных вещей

Представьте себе, что вы едете по извилистой дороге, а с заднего сиденья два шумных любителя поучать других дают вам два совершенно противоположных совета. Один кричит, что на извилистых дорогах надо всегда резко поворачивать направо. Другой — что надо всегда резко поворачивать налево.

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Разумеется, окажись они за рулем, ни первый, ни второй не последовали бы собственным советам, поскольку это бы их убило.

Но их это совершенно не беспокоит. Они прекрасно проводят время, делая вид, что знают формулу «универсального поворота».

Первый оглушительно разглагольствует о том, что проблема в самом существовании дорог, тогда как у нас должна быть возможность ездить везде, где захотим. «Свобода!» — кричит он так, как если бы был храбрее, чем главный герой Храброго Сердца.

Но сколько бы некоторые ни призывали к абсолютной свободе, на самом деле нет ни одного человека в мире, который бы ее действительно желал. Полная свобода — это свободное падение, во время которого не за что ухватиться, это открытый люк, ведущий в бездну. Мороз по коже.

Нам нужны те свободы, которых мы хотим, и не нужны те, которых не хотим

Нам нужны те свободы, которых мы хотим. И не нужны те, которых не хотим. Но веселее притворяться, что мы выступаем за полную свободу, презираем любые ограничения и что всякий, кто не дает нам тех свобод, которых мы жаждем — злодей и диктатор, тиран.

Второй непрошенный советчик изо всех сил орет, что необходимы абсолютные ограничения. Дороги слишком широкие. Вместо них должно быть железнодорожное полотно, чтобы никто никогда не сбивался с пути.

Разумеется, тотальных ограничений тоже никто не желает. Тотальные ограничения — это смирительная рубашка. Нам нужны те ограничения, которых мы хотим, а не те, которых не хотим. Но веселее делать вид, что мы за то, чтобы все ограничить настолько жестко, насколько возможно, и любой, кто с нами не согласен — радикальный сеятель хаоса.

Один любитель командовать с заднего сидения продолжает высмеивать вас за то, что вы ведете машину слишком осторожно. По его мнению вам надо расслабиться, дать себе волю и вести более агрессивно, вытесняя других на обочину, если потребуется. Он говорит, что вы должны быть жестче, иначе вы просто политкорректный размазня.

Другой мастер давать указания продолжает утверждать, что вы его пугаете. А пугать никогда никого нельзя. Будьте осторожны, иначе вы его спровоцируете, и это послужит доказательством того, что вы бесчувственный негодяй.

На самом деле мы все и чувствительны, и бесчувственны, правда, в отношении различных вещей. Но веселее притворяться, что мы абсолютно политкорректные герои — деликатные, заботливые люди, или что мы абсолютно не политкорректны — предельно жесткие, и любой, кому не по душе, что мы врезаемся в него, слабак.

Один непрошенный советчик постоянно твердит, что вы едете слишком медленно. Вам надо нестись вперед, разрушать, менять все вокруг, потому что перемены — это всегда хорошо. Другой заявляет, что вы глупец, потому что не хотите просто припарковаться возле какого-нибудь ностальгического придорожного аттракциона, из тех, что поворачивают время вспять и переносят в старые добрые времена.

На самом деле мы все и за то, чтобы оставаться, и за то, чтобы уходить, и за традиции, и за прогресс, и за сохранение, и за перемены. Мы все хотим беречь и восстанавливать лучшее из того, что было в прошлом, и все хотим обновлений и инноваций, улучшений, модификаций и прогресса, чтобы не отставать от нашего постоянно меняющегося мира.

Но веселее утверждать, что мы всецело за что-то одно и категорически против чего-то другого, что мы радикальные сторонники прогрессивных взглядов и ничто не намерены сохранять неизменным, или что мы радикальные консерваторы и не желаем ничего менять.

Жизнь — это выбор наугад из двух противоположных вариантов. Правильный шаг в одних ситуациях будет неправильным в других. Таким образом, мы то и дело сталкиваемся с необходимостью принимать сложные решения и сомнениями в том, как с этим справиться. Но сомневаться совсем не весело. Гораздо забавнее проецировать свои сомнения на других, чтобы мы могли чувствовать себя непоколебимыми и гордиться тем, что отстаиваем единственно правильное решение.

В самом деле, что мешает нам всем поладить друг с другом? Мы все хотим одних и тех же противоположных вещей — свободы и защиты, раскрепощенности и порядка, деликатности и небрежности, развития и сохранения. Что-то может нравиться нам больше, что-то меньше, но никто не поддерживает исключительно ту или иную сторону в каждом из этих противостояний.

Настоящий вопрос не в том, за свободу мы или против нее, а в том, за какие именно мы свободы. То же самое и со всеми остальными противоположными вариантами: к чему конкретно чувствительны, а к чему невосприимчивы? Какие именно инновации и какие именно традиции? Мы расходимся в частностях. Свобода одного человека ограничивает свободу другого. Конфликт возникает из-за того, что выбрать в тот или иной момент, и все равно мы могли бы договориться.

Но так увлекательно проецировать на вымышленных противников ту часть себя, которая в данный момент кажется нам неуместной. Когда мы чувствуем себя уязвимыми, забавно притворяться, что мы всегда против любой наглости. А когда нас охватывает хулиганское настроение, весело делать вид, что мы в любой ситуации против какой-либо щепетильности.

Нам всем удалось бы поладить друг с другом, если бы мы сумели признать эти противоречия, свойственные нашей человеческой натуре. Мы могли бы совместными усилиями развивать мудрость, необходимую для того, чтобы разобраться, какой из противоположных вариантов стоит выбрать в тот или иной момент.

Но это стало бы разочарованием для той части нас, которая любит все упрощать и играть в абсолютиста с заднего сиденья, проецируя на других те или иные стороны собственной натуры.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Джереми Шермана. Републикация полной версии текста запрещена.

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