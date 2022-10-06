Вам кажется, что вами пренебрегают? Пришло время это изменить

Следуя этим советам, вы решите проблему и одновременно излечитесь от детских травм

Вы вносите предложения по работе, но они поспешно отметаются. Или пытаетесь рассказать любимому человеку о том, какой тяжелый у вас был день, а он или она перебивает вас, смотрит в свой телефон или реагирует в снисходительно-насмешливой манере. А может быть, ваш партнер не делает того, о чем вы попросили, — говорит, что забыл или не расслышал. Вы чувствуете себя невидимым, отвергнутым.

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Это одна из самых распространенных жалоб, которые я слышу от пар, с которыми работаю: одному из партнеров кажется, что его не слышат, не принимают в расчет, и к тому времени, когда они приходят ко мне, он уже сыт по горло.

Очевидно, что некоторые особенно остро реагируют на подобное отношение, и это всегда объясняется, в числе прочего, детскими переживаниями. Например, средние дети часто жалуются, что среди ватаги братьев и сестер чувствовали себя обделенными вниманием и забытыми.

Почти то же самое испытывал и «потерянный ребенок» в семье алкоголиков: чтобы справиться со стрессом, он уходил в себя, тогда как братья и сестры находили более убедительные способы привлечь внимание — «семейный герой», «бунтарь». Или, возможно, вас воспитали доминирующие родители, которые видели, но не слышали своих детей.

Пережитое в детстве ощущение, что от вас отмахиваются, становится частью проблемы — не только потому, что став взрослым вы продолжаете особенно болезненно воспринимать подобное пренебрежение и обиды, но и потому, что когда вас провоцируют, вы автоматически реагируете как маленький ребенок: чувствуете себя униженным, злым, но беспомощным, и вам сложно высказать то, что вы чувствуете, или постоять за себя.

Пришло время и высказаться, и дать отпор. Вот как это сделать.