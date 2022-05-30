Будущее в Украине. Почему абитуриентам стоит поступать в национальные вузы

Тот факт, что студенты и выпускники работают в международных компаниях, свидетельствует о высоком уровне украинского образования

Едва ли не от каждого украинца сегодня можно услышать, что его жизнь остановилась 24 февраля. Я и моя семья не исключение — до войны мы много мечтали, строили планы… Сейчас с этим сложнее, а из желаний только одно — победить.



Видео дня

Но я не зацикливаюсь на себе, больше беспокоят мои дети. С Мариком, которому пять, проще. Он понимает, что происходит, потому что мы общаемся, объясняем. Но тревожности, как у старшей дочери, нет. Лере первые недели войны дались очень сложно — она могла лежать и плакать. Ей — семнадцать, в этом году она должна поступать в университет и начинать самостоятельную жизнь. Но в первые недели войны мы не понимали, будут ли работать украинские вузы. Если нет, то как молодежи без знания языка поступать за границей?

Мир открывает сейчас много возможностей для обучения, проживания, трудоустройства, за что мы бесконечно благодарны! Но я склоняюсь к мнению, если молодежь решит оставаться за границей, то мы можем потерять целое поколение образованных, культурных, интеллигентных украинцев. Поэтому через несколько лет у нас будет огромный кризис в управленческом персонале.

Лично я уверен, что Украину после войны ждет взлет. Да, сначала будет трудно, придется восстанавливаться в буквальном и переносном смысле этого слова. Но впоследствии нас ждет подъем — и экономический, и культурный. И те, кто решит остаться в Украине, уверен, будут иметь большие перспективы. Это я пытаюсь объяснить и дочери, которая сейчас на развилке.

Да, с начала войны россия разрушила более тысячи наших учебных заведений — частично или полностью. Но это в то же время и большие проблемы, и большие возможности. Потому что у нас есть шанс построить что-то новое — ввести современные методы образования, которые раньше сплошь и рядом было трудно насадить на постсоветские принципы.

Я убежден, что Украину после войны ждет взлет

У нас очень достойный уровень. До войны мы с командой «pedan|buro» снимали образовательный проект УниверChek об украинских вузах. Мы побывали в 12 университетах, в том числе и в Сумском государственном университете, который меня больше всего удивил. Вуз сотрудничает с мировыми компаниями, и студенты могут проходить там практику. Даже с точки зрения инфраструктуры этот университет очень крут — солнечные батареи, волейбольное поле на песке с подогревом, современная библиотека.

Очень импонирует Львовская политехника со своим мощным IT-кластером. Студенты во время обучения могут сотрудничать с мировыми компаниями и фактически по окончании уже получают работу. Более того, запрос от IT-компаний превышает предложение, предоставляемое университетами.

Такая же ситуация и в Винницком аграрном. Мы познакомились во время съемок со студенткой последних курсов, которая уже работает в современной компании типа Google, только аграрной.

Особого уважения заслуживают Харьковский университет имени В. Н. Каразина, многие корпуса которого повреждены, и Приазовский в Мариуполе, здание которого разрушили до основания. Но тем не менее вузы продолжают работать онлайн!

Я понимаю опасения детей и родителей, сам отец. Несмотря на уверенность в нашей победе, все равно риски остаются. Но, основываясь на данных МОН, тот же Приазовский университет переехал в более безопасный регион и продолжает свою работу онлайн. Эвакуировался на запад Украины и вуз из Херсона.

Тот факт, что студенты и выпускники работают в международных компаниях, свидетельствует о высоком уровне украинского образования. Да, у нас есть определенные проблемы — слишком большое количество специальностей в одном вузе, как мне кажется. Но после войны, думаю, мы проведем качественную реформу высшего образования, в частности, решим вопрос сужения специализации университетов и объединения кафедр.

Подводя итог, могу сказать, что лично убедился в качестве обучения украинских вузов. И очень хотел бы, чтобы молодежь сделала выбор в пользу нашей страны, так же как и моя дочь. Нам нужны высококлассные специалисты, образованная элита, которая через несколько лет займет флагманские позиции в нашей стране.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Больше блогов здесь

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.