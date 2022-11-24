Чтобы сделать встречи для получения обратной связи содержательными, необходимо научиться формулировать вопросы

Сегодня шпаргалка о том, как руководителю получать обратную связь от членов команды об уровне своей коммуникации с ними.



Обратная связь. Как руководителю оценить уровень своей коммуникации

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Эффективные встречи обратной связи должны быть особым инструментом руководителей и их команд для обсуждения взаимодействия, карьерного и личностного развития и направлений, которые следует улучшать в работе. Но в большинстве случаев эти встречи превращаются в формальные «обновления статуса».

Два эффективных способа сделать встречи содержательными:

— определять цель и готовиться к разговору;

— учиться формулировать вопросы согласно цели разговора.

Вопросы, которые помогут руководителю оценить уровень своей коммуникации.

1. Как, по-твоему, мы можем улучшить производительность нашей команды?

2. Что тебе нравится в нашем взаимодействии? Что, по твоему мнению, следует изменить?

3. О каких важных вещах в нашем взаимодействии мы еще не говорили?

4. Если бы ты руководил нашей командой, что бы ты поступал иначе?

Эффективные встречи обратной связи должны быть особым инструментом

5. Кто, по твоему мнению, в нашей команде работает наиболее эффективно? Почему они?

6. Что я мог бы делать лучше, чтобы быть для тебя лучшим руководителем?

7. Когда и как часто мне следует давать обратную связь о твоей работе?

8. В каких случаях нам не удается найти общий язык? Мог ли привести пример?

9. Какие проекты, задачи или способы их решения мне следует еще раз подробнее обсудить с нашей командой?

10. Насколько ясно и понятно я объясняю тебе твои цели, задачи и пределы ответственности?

11. Где бы ты хотел, чтобы я больше " включался в твою ежедневную работу? Где моего контроля, по твоему мнению, многовато?

12. Есть ли что-нибудь, что следует изменить на регулярных встречах нашей команды?

13. Что тебе нравится в наших встречах один на один? Что можно улучшить?

14. Есть ли роли в команде, которые тебе непонятны?

15. Какие твои главные приоритеты на этой неделе?

16. Скажи мне, пожалуйста, о сложностях или проблемах в нашей команде, о которых мне следует знать?

17. Ответственность за выполнение какой-либо задачи ты готов попытаться взять на себя к нашей следующей сессии обратной связи?

Текст публикуется с разрешения автора

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