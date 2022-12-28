Вопреки всему. Почему украинцы возвращаются домой, чтобы встретить Новый год

Быть новогодней ночью именно дома, у себя дома, а не где-нибудь — это сейчас самая большая привилегия

Мой коллега по работе — ВПЛ. С февраля он живет в Киеве, эвакуировался из Харькова вместе с женой и маленькими детьми в первую неделю обстрелов. На фоне харьковских прилетов чувствует себя в Киеве совершенно безопасно, как в глубоком тылу (все познается в сравнении). Снимает квартиру, продолжает работать (работа у него такая, что он смог унести ее с собой), прекрасно адаптировался в Киеве и в целом доволен жизнью, насколько это сейчас возможно. Но проводить Новый год он едет в Харьков, в свой дом. Едет домой. Так точно, как ехал оттуда — берет жену, детей, садится в машину — и едет. Чтобы встретить Новый год дома. Вопреки всему.



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Моя знакомая пишет научную работу в престижном университете на другой половине Земли. Получила приглашение работать год, с достаточно строгими, как всегда в таких случаях, условиями пребывания. Прямо сейчас, когда я пишу этот текст, она летит на самолете — чтобы встретить Новый год в Киеве. Организовать это было сложно и дорого, даже не знаю, как ей удалось. Но она будет праздновать дома.

Мои друзья отправили дочь-подростка в иностранную школу с проживанием, сами остались жить и работать в Украине. Теперь, на праздники, дочь летит к ним в Киев — под крики ужаса всего коллектива ее иностранной школы. Как? Ребенок, спасенный от войны, сам добровольно и из ведома родителей возвращается туда и еще во время ожидаемой опасности? Но девочка уже в Киеве и будет праздновать Новый год дома с родителями.

Стремление к праздникам дома — это стремление к нормальности

Вы же слышали? Кот Степан вернулся домой, знаете? Тот же Степан, на которого подписано более миллиона человек в инсте, который вместе с владелицей эвакуировался из харьковской Салтовки, получил приглашение на резиденцию в Монако и награду World Influencers and Bloggers Awards в Каннах. Но Новый год Степан выбрал праздновать не на Лазурном побережье, а на родной Салтовке — в сети есть его фото на подоконнике, а за окном — полусгоревшая харьковская многоэтажка.

Мы все, каждый, кто имеет хоть какую-то возможность, из разных уголков мира летим, едем и идем сейчас домой, чтобы встретить праздники дома. Каждый чувствует, насколько в этом году это важно, все, кто по каким-то причинам не могут приехать домой, огорчены больше обычного в таких случаях. Помните? Последние годы это было не столь важно, мы взрослые, не суеверные, современные, мобильные и легкие на подъем, а мир велик и прекрасен. Люди планировали на праздники путешествия, предпочитали быть на теплом экзотическом море или на холодной экзотической горе, в отеле, доме друзей в другой стране или где-нибудь еще. Кто-то просто лениво серфил городом из клуба в клуб или из гостей в гости — я сама несколько раз встречала Новый год где-то на улице с бутылкой шампанского в руке, не успев доехать до очередного праздничного стола, а однажды в метро — без сожалений, ну случилось и ок, даже интересно.

Но не в этом году. И дело даже не в ограничениях военного времени. Люди, собственно, особенно не жалуются на комендантский час на Новый год, потому что все равно почти никто не хочет никуда идти — ведь идея в том, чтобы быть этой ночью именно дома, у себя дома, а не где-нибудь. Потому что это сейчас самая большая привилегия. Раньше роскошью было путешествовать, ныне роскошь — это возможность оставаться дома или хотя бы быть дома короткое время. Хотя бы в праздник.

Стремление праздников дома — это стремление к нормальности. Если у нас все еще есть праздники и мы празднуем их, как полагается, это значит, что жизнь, нормальная жизнь продолжается, мы не скатились в серую зону бытия. Стремление праздников дома — это часть той самой ежедневной, постоянной победы жизни над смертью, которая происходит в Украине ежесекундно и повсеместно, которую так сложно сформулировать словами. Это та же жизненная стратегия, преимущественно неосознанная, которая дает силы стране оставаться живой — несмотря ни на что, несмотря на смерть.

Люди едут из мира в войну, из относительной опасности под вероятные обстрелы, люди преодолевают огромные расстояния и тянут за полмира детей домой. Потому что в этом году это самый лучший, самый желанный выбор. И лучшее место во всем мире, чтобы встретить Новый год.

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