Школа, давай, подтянись!

Я хочу, чтобы в школе не приучали детей врать

П’ять років тому мій молодший син йшов в перший клас, і я написала йому напутнього листа, в якому пояснила, якими принципами він має керуватися, щоб йому в школі було комфортно і цікаво. Тоді він був першачком Нової української школи, а я — НУШ-оптимісткою, бо вважала і вважаю, що школа має змінюватися і адаптуватися під запити суспільства в стрімкому і непередбачуваному цифровому світі.



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Ці п’ять років видалися дуже складними для країни, для нас всіх і для наших дітей. Бо ковід, локдаун, війна. Багато страхів і тривоги принесли ці часи, але моє ставлення до школи не змінилося — я і досі вважаю її осередком знань і розвитку особистості.

І тепер у мене з’явилися побажання саме до школи, бо я знаю, якою я хочу бачити її для свого сина у вільній Україні. Я хочу дійсно нову українську школу, і для цього в ній має з’явитися місце для…

1. Справжньої науки

Я хочу, щоб в школі з’явилося місце для справжньої науки. Не інформації, яку легко знайти в смартфоні, а для тієї науки, яку треба вивчати, проводячи експерименти, простежуючи різні погляди і обробляючи чийсь і власний досвід, сумніваючись в собі і довіряючи іншим. Щоб знання могли верифікувати самі діти, давали їм власні назви, сперечаючись і дискутуючи. Щоб вони не боялися народжувати ідеї і гіпотези, генерували думки і мріяли. І щоб дорослі навчилися слухати і чути дитячі ідеї без знецінення, критики і хейту. Уважно і з повагою. Бо дитячий світ — це суцільний новий досвід, повний досліджень, експериментів і відкриттів, який школа має поважати.

2. Дискусії

Я хочу, щоб в школі з’явилося місце дискусії, яка має певні правила і закони. Щоб у дорослих громадян України в дискусії на місце образ, роздратування та єдиного бажання — зіпсувати репутацію опоненту, прийшло прагнення побачити інший бік проблеми заради змін на краще і прийняття виважених рішень.

3. Творчості

Я хочу, щоб в школі з’явилося місце творчості. Саме щирій дитячий творчості, а не примусовому продукуванню копій. Щоб зникли традиції приймати батьківську творчість за дитячу, влаштовуючи виставки начебто дитячих робіт, які чесно мали б називатися «творчість наших батьків». Щоб в школі не привчали дітей брехати, видаючи чужу роботу за власну. Щоб в школі перестали нормалізувати злочин плагіату в будь-яких проявах, будь-то твір чи малюнок, контрольна робота чи домашнє завдання. Щоб в школі можна було співати і малювати, не отримуючи оцінку у вигляді цифр, а лише у вигляді уваги, поваги і захоплення.

Школа має адаптуватися під запити суспільства

4. Поваги

Я хочу, щоб в школі з’явилося місце повазі. До дітей, бо вони всі - безумовні особистості. Щоб назавжди зникла практика насилля, ігнору, знецінення та колективних покарань. Щоб сором і шантаж перестали бути єдиними методами впливу на дитячу психіку і поведінку. Щоб дорослі навчилися розмовляти з дитиною, як з рівною, а не зі зверхньої позиції людини, яка краще знає життя. Щоб нормою була повага до смаків і права обирати зручний одяг і зачіску. Повага до вибору, навіть якщо ти його не поділяєш, повага до потреби бути собою, не надягаючи масок і не граючі чужі ролі. В школі має знайтися місце повазі до батьків, без нав’язування почуття провини та сорому за «неналежне виховання», бо виховувати завжди було дуже складно, а особливо складно зараз, в умовах війни. І обов’язково поваги до вчителів, бо вони цінні, творчі, завзяті і залишаються поряд з нашими дітьми, навіть коли це стає занадто небезпечним.

5. Співчуття і толерантності

Я хочу, щоб в школі з’явилося місце співчуттю і толерантності, без яких жодне суспільство не зможе вижити. Тільки співчуваючи ми стаємо справжніми і щирими. Тільки в толерантності ми можемо проявити власну мудрість і людяність.

6. Справедливості

Я хочу, щоб в школі знайшлося місце справедливості. Не безглуздій вірі в справедливий світ чи міфічний «закон бумерангу», який не працює, а справжній справедливості, яка неможлива без особистої участі кожного. Мораль і совість не вимірюються в числових показниках, тому оцінки — це зовсім не про справедливість, але саме через зрозумілі і чесні критерії оцінювання в школі ми можемо прийти і до первинного розуміння справедливості. Справедливість народжується у взаємодії, в спільній роботі, коли ми докладаємо зусиль разом і хочемо покращити спільний, а не тільки особистий результат. Справедливість безумовно є складовою мотивації.

7. Послідовності

Я хочу, щоб в школі з’явилося місце послідовності, бо коли дорослі не тримають своїх обіцянок, брешуть і беруть чуже — хіба вони можуть навчати іншому, лише вимовляючи правильні і красиві слова? В школі поряд з дитиною мають бути дорослі не за паспортом, а за психологічним розвитком, дорослі, які вміють визнавати власні помилки, вибачатися, робити перші кроки одноособово, не чекаючи поки відчай примусить дитину робити щось неприродне — боятися, шантажувати, ховатися. Бути послідовним — ознака справжньої дорослості, без якої неможливо бути авторитетом для дітей.

8. Гумору

Я хочу, щоб в школі з’явилося місце гумору. Не злому сарказму, я а саме доброму гумору, який свідчить про гострий розум і довіру до тих, хто поряд. Про вміння бути собою, радіти життю і не боятися. Людина з почуттям гумору завжди подобається дітям, учитель с почуттям гумору — надцінність для дитини.

9. Вдячності

Я хочу, щоб в школі з’явилося місце вдячності і щоб ми знаходили привід для подяки дітям, батькам, вчителям. Діти поважають тих, хто вміє бачити в них найкраще і дякує їм за долученість, емоційну присутність, вміння бути добрим і чесним, коли цього потребують обставини, і відмовлятися від недобрих планів. Діти бачать все, навіть якщо ми хочемо це приховати, і наслідують наші вчинки. Дякувати — це закладати фундамент у бажання подякувати навзаєм.

10. Любові

Я хочу щоб в школі з’явилося місце любові. Любові до школи. Бо любити школу зовсім нескладно.

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