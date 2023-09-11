Чтобы не портить себе жизнь. Как влияет на поведение нехватка сна

Из-за недосыпания резко возрастает вероятность аномального поведения

Спать. Все исследователи, которые изучали стресс-менеджмент, витальную энергию, продуктивность, эффективность, все то интересное, что сейчас очень популярно и модно, выдавали один и тот же месседж: сон — это то, что недооценивают больше всего. То есть это такая лаборатория психического и физического восстановления, и если мы не пользуемся этой лабораторией, мы становимся очень непродуктивными, очень неприятными и портим жизнь себе и тем, кто нас окружает.



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Кроме того, что во время сна мозг перемещает информацию из кратковременной памяти в долгосрочную (и перед сдачей экзамена лучше выспаться, чем зубрить всю ночь), в фазе быстрого сна он занимается автоматизацией двигательных навыков. Поэтому, если хотите лучше водить, танцевать или играть в теннис, дольше спите. Также сон пополняет запасы жизненной энергии — именно поэтому мы переедаем и толстеем, когда не высыпаемся. Важно, что по данным исследований, во время сна активизируется система выведения отходов и токсичных веществ из самого мозга, что помогает ему не стареть и не деградировать

Сон — это лаборатория психического и физического восстановления

И еще пара тезисов о сне.

По данным Американского национального фонда по проблемам сна (да, у людей существуют такие организации!), когда мы долго не высыпаемся, резко возрастает вероятность аномального поведения. Мы принимаем странные решения, говорим не совсем понятные или не совсем приемлемые для уровня близости вещи, даже вступаем в необдуманные сексуальные отношения, когда у нас долгая нехватка сна. Точно как в состоянии алкогольного опьянения. Все эти смски бывшим, за которые с утра стыдно, можно написать не только хорошо выпив, но и вследствие честного рабочего недосыпа.

Прежде, чем что-то такое делать, ученые из упомянутого американского фонда рекомендуют поспать 7−8 часов подряд. Почему-то уверена, что каждый киевлянин сейчас задумался о своей адекватности в течение последнего года и вспомнил несколько случаев чего-то странного.

Что еще.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что во время сна мозг улавливает отдаленные ассоциации между данными. Днём мы их просто не замечаем, а после сна участники эксперимента на 33% чаще находили креативные и очень удачные решения.

Рекомендация: когда надо что-то придумать, принять решение, понять, создать стратегическое и сложное — идите спать. Очень классно работает, подтверждаю.

А ещё во сне у нас есть минут 20 полного паралича, когда мы не можем шевелиться. Ученые говорят, что это происходит в фазе глубокого сна, и необходимо, чтобы мы не воспроизводили движения, которые делаем во сне. А древние считали, что душой мы переносимся в места сна и поэтому здесь, в постели, наше тело неподвижно и бездушно.

Я в последнее время эти 20 минут гуляю по берегу моря и уверена, что оно все реальное. Может это уже начало того неадекватного, о чем пишут ученые люди?

Текст публикуется с разрешения автора

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