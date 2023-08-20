Чтобы сохранить продуктивность. Можно ли компенсировать нехватку сна

Кофе лишь частично решает эту задачу

Нельзя отрицать важность сна. После качественного ночного отдыха у любого человека улучшается самочувствие, а недосыпание может иметь серьезные негативные последствия как для тела, так и для мозга. Так чем же можно компенсировать нехватку сна? Иными словами, как меньше спать и при этом сохранять максимальную продуктивность?



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