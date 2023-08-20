Чтобы сохранить продуктивность. Можно ли компенсировать нехватку сна

20 августа, 08:03
NV Премиум
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Кимберли Фенн: «Кофеин повышает внимание» (Фото:michaeljung/Depositphotos)

Кимберли Фенн: «Кофеин повышает внимание» (Фото:michaeljung/Depositphotos)

Кимберли Фенн
Психолог, профессор Университета штата Мичиган

Кофе лишь частично решает эту задачу

Нельзя отрицать важность сна. После качественного ночного отдыха у любого человека улучшается самочувствие, а недосыпание может иметь серьезные негативные последствия как для тела, так и для мозга. Так чем же можно компенсировать нехватку сна? Иными словами, как меньше спать и при этом сохранять максимальную продуктивность?

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Теги:   Память Кофе Сон Внимание Бессонница Мозг

Depositphotos
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