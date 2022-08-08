Крадет наше время и энергию. Что такое руминация и как ее прекратить

Наталья Кадя: «Мы тратим так много сил на размышления о том, как было, и о том, как может быть, что не оставляем их на то, чтобы делать что-то с жизнью, которую проживаем прямо сейчас» (Фото:Max/Unsplash)

Чем привычнее мысль, тем сложнее от нее избавиться

Наш мозг эволюционно тренирован фокусироваться на негативе и плохо реагировать на хорошее. Это один из принципов, по которому он работает.



Даже в мирное время мы склонны фокусироваться на одной негативной вещи, которая произошла в течение дня, игнорируя все прочие хорошие события.

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Во времена жесточайшей для каждого украинца войны, хорошее и положительное найти еще труднее. Мы тратим так много сил, времени и энергии на размышления о том, как было, и о том, как может быть, что не оставляем ни времени, ни сил на то, чтобы делать что-то с жизнью, которую проживаем прямо сейчас.

Размышления о том, какой была жизнь «до», дают ощущение беспомощности, сожаления и бессилия, которые мы усиливаем и укрепляем всякий раз, погружаясь в воспоминания о мирной жизни.

Сегодня шпаргалка о том, как прекратить «пережевывать» страхи, тревогу и тоску по прошлому, приближая победу своими активными действиями.

Руминация: что отличает навязчивые мысли от здравых размышлений о сложностях?

Руминация — это навязчивый тип мышления, при котором в голове человека возникают одни и те же мысли, в большинстве своем отрицательные, вытесняя другую психическую деятельность. Руминация присуща каждому, но опасной становится, когда человек практически не может переключиться с тревожных, отрицательных мыслей для того, чтобы посмотреть на ситуацию под другим углом и решить ее.

Превращайте мысли в четкие задачи

Каждый раз, когда у нас возникает одна и та же навязчивая мысль, она вызывает беспокойство, и в организме в огромном количестве выделяются гормоны стресса, которые в долгосрочной перспективе негативно влияют на систему нейронных связей в головном мозге.

Психолог Маргарет Уэренберг утверждает, что «руминация фактически изменяет структуру мозга, подобно тому, как пешеходная дорожка превращается сначала в проезжую часть, а затем в широкую автомагистраль с большим количеством съездов. И с каждым разом становится все легче и легче погружаться в размышления». Руминация не приносит никакой пользы, а только ворует наше время и энергию. Она настолько истощает, что делает человека более уязвимым для тревоги и депрессии, одновременно являясь симптомом этих состояний.

Как не попасть в ловушку руминации?

Ловушка:

— Почему это произошло?

— Со мной что-то не так?

— А если это повторится?

Решение (что я буду делать в следующий раз):

— Что произошло? — случившееся событие

— Что это значит? — как можно по-другому на это посмотреть и что я выучил из этого

— Что с этим делать? — как я буду по-другому думать в следующий раз

Ловушка руминации захлопывается тогда, когда человек решает: «Я обязательно во всем разберусь, если буду думать о проблеме/событии достаточно долго». Чем привычнее для вас мысль, тем сложнее от нее избавиться.

Как остановить руминацию:

1. Отслеживайте мысли. Определяйте, какие из ваших мыслей навязчивы и отмечайте их как опасные.

2. Превращайте мысли в четкие задачи. Перенаправляйте свое внимание на то, что требует вашего действия.

3. Создайте план действий. Вместо того, чтобы каждый раз обдумывать ту же мысль, составьте план, который поможет разобраться с причиной беспокойства. Продумайте каждый шаг в голове или запишите их на бумаге. Пусть шаги будут как можно более конкретными и реалистичными.

4. Определите самый плохой сценарий развития событий. Задайте себе два вопроса: «Что худшее может произойти?», «Как мне справиться с этим?» Скорее всего, вы сможете найти ответ.

5. Спросите себя: «Что я могу изменить?». Если ничего не можете, отпустите мысль. А если изменения по силам, то запланируйте конкретные шаги и начинайте.

Текст публикуется с разрешения автора

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