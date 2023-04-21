Когда от этого зависит дальнейшая жизнь. Как научиться вести сложные разговоры

Умение обсуждать непростые вопросы тренируется так же, как и любой другой навык

У каждого, наверное, были такие моменты, когда вся последующая жизнь упиралась в один разговор. То есть когда важно было принять решение, что изменит все, и это решение зависело от другого человека тоже. Помните, как тяжело даются такие разговоры? Как долго мы их откладываем и избегаем?



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Они очень эмоционально заряжены, потому что чувства зашкаливают, они пугают, потому что дальше точно произойдут неотвратимые изменения, по старинке уже не будет, а как будет неизвестно. Такие разговоры из-за их значимости и напряжения обычно откладывают до последнего или избегают любым путем.

Главная особенность таких диалогов — после них жизнь меняется и на чем-то точно ставится точка. Они могут относиться к любой сфере — личной жизни, карьере, работе, детям и т. д.

Что отличает такие разговоры?