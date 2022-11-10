Среда, возглавляемая нарциссами, обычно достаточно токсична и беспощадна

Помните миф о Нарциссе, который целовал собственное отражение в водоемах и опускал руки в воду, чтобы обнять себя? Тема руководителей-нарциссов, тщеславных и самолюбивых (кстати, склонность заполнять пространство своими изображениями является одним из их поведенческих проявлений), в последнее время вызывает живой интерес аудитории. Давайте поговорим.



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Нарциссические личности отличает гипертрофированное представление о себе. Лица со здоровой самооценкой тоже убеждены, что компетентны и достойны уважения, но при этом не чувствуют собственной грандиозности по сравнению с другими. Нарциссы же уверены в своем превосходстве. В своей особой одаренности, чрезвычайном мастерстве. А некоторые из них (с недавних пор ученые выделяют отдельный подтип — уязвимый нарциссизм) — даже в собственной редкой хрупкости. Как сверхтонкое драгоценное стекло!

Интересно, что нарциссы преимущественно осознают собственную самовлюбленность и даже в какой-то степени гордятся ею. В исследованиях Сары Конрат [Sara Konrath] на прямой вопрос, считаете ли вы себя нарциссической личностью, большинство нарциссов радостно отвечает «да».

Экстремальные представления о себе становятся основой для искаженного ощущения реальности и развития колоссальных планов. А также для постоянного ожидания похвалы, обожания, признательности, уважительного отношения и исключительных правил игры. Нарциссы легко нарушают устоявшиеся стандарты, потому что искренне считают, что заслуживают больше других.

Нарциссы преимущественно осознают собственную самовлюбленность и гордятся ею

Для защиты концепции собственной чрезвычайности нарциссы склонны избегать целого ряда опытов. Например, обучение, публичное и открытое обсуждение собственных идей, любых систем оценки или контроля. Им сложно спокойно и зрело воспринимать критику. Нарциссические личности готовы изобретательно защищать свой величественный образ — через обесценивание, обвинение других в своих ошибках, присвоение себе чужих достижений, эксцентричность и бескомпромиссность, наглую саморекламу.

Мир нарциссов вращается вокруг них самих. Так что им некогда и ни к чему разбираться в эмоциях и реакциях других людей. Отсюда имеем дефицит эмпатии, нехватку ресурса развивать тесные отношения, близость, доверие.

Естественно, нарциссизм может сочетаться с другими сильными свойствами и талантами. Так что нарциссы бывают суперрезультативными в определенных контекстах и определенных ролях. Что касается лидерства и управления, то очевидно, что их модель поведения зачастую контпродуктивна. Среда, возглавляемая ими, обычно достаточно токсична и беспощадна. Учитывая, что управленец является ролевой моделью, организация начинает демонстрировать такой же стиль поведения. В командах развивается так называемый «коллективный нарциссизм». Этические системы ослаблены, такие организации чаще прибегают к злоупотреблениям, искажению информации, избеганию обязательств, спеси, что в долгосрочном измерении имеет разрушительные последствия для бизнеса.

Казалось бы, решение очевидно… Но ведь в реальности все наоборот. По исследованиям многих ученых, именно нарциссизм увеличивает шансы личности стать руководителем и лидером. Более того, Паола Ровелли [Paola Rovelli] и Камилла Курнис [Camilla Curnis] доказывают, что даже очень высокий уровень нарциссизма (на два стандартных отклонения больше среднего) увеличивает возможность быть назначенным управляющим. А работа Патрика Райта [Patrick Wright] показывает, что если в обществе насчитывается около 1% нарциссов, то среди руководителей их 5%. Почему так?

Этому есть несколько объяснений. Во-первых, нарциссы прекрасны. По крайней мере, на первый взгляд. Обычно они гораздо более тщательно заботятся о своем здоровье и внешности. Проникаются собственным стилем. Демонстрируют сексуальное поведение (здесь, для полноты картины, следует упомянуть классика Абрагама Маслоу [Abraham Maslow], который доказывал, что сексуальное поведение часто используют как элемент агрессии, ведь она взаимозаменяема с травлей, дракой или другими «инструментами» получения власти).

Нарциссы имеют продуманный образ и излучают уверенность в том, что все остальные нуждаются в приобщении к их миру, а не наоборот. Так, для нарциссов другие — часто не более чем функция; но пока эта функция остается удобной и полезной, они способны быть магнетично-волшебными. Нарциссы самоуспокоенные, оригинальные, эффектно и эффективно представляют мысли и идеи. Целый ряд исследований показывает: пока людям приходится работать с руководителем-нарциссом издалека — видя его на общем собрании и на корпоративных вечеринках — они восхищаются им (или ею). Частично это увлечение подкрепляется тем, что люди и сами хотели бы себя так вести, но отказались от собственного нарциссизма. Но как только взаимодействие с таким лидером перерастает в регулярные контакты — лидерство нарцисса превращается в ад.

С другой стороны, феномен нарциссических лидеров подставляет большое количество организационных предубеждений и соответствующих HR-практик. Мы же уверены, что скромные ребята финишируют последними. Поэтому, формируя профайл управленческих вакансий, описываем харизмата, достиженца, борца. Далее, во время процесса оценки и отбора, отсортируем тех, кто лучше демонстрирует собственную доминантность. Политики карьерного роста описывают и предлагают управленческие роли не как «место служения людям и идеям», а как «успешный успех», «кульминацию карьеры», «корпоративный олимп». Мы раздаем высокопарные статусы, приписывая к «директору» эпитет «генеральный». Во время корпоративных учений по темам управления и лидерства мы разбираем примеры циничных и решительных условных Стивов Джобсов. И разбираем, как правило, однобоко. Мы всячески поддерживаем уместную и неуместную привилегированность руководителей: «начальник не опаздывает, он задерживается». Все это затягивает в воронку лидерскую вертикаль нарциссических лиц.

Сейчас я еду в поезде, в сидячем вагоне. Рядом со мной разместился разнеженный, довольный господин. В проходе над ним стоит хрупкая дама. И уже второй час усердно повторяет ему, что у него отличная фигура, отличный вкус, чудесное чувство рынка и вообще он отличный шеф.

Должны помнить, что лидерство — это все же совместно сконструированное действие, где реализующие лидерство и те, кто соборно свидетельствуют и следуют (гарантируют), обоюдно играют роль в укреплении превалирующих властных структур.

Так что может, в одной роли, не стоит стоять в проходе, усердно склонив голову. А в другой — зная, что все мы действительно склонны к нарциссичности, — учиться удовлетворять потребность в самооценке как можно более экологичным и благоприятным для всех сторон способом.

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