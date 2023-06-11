Пять проверенных идей. Как мыслить, чтобы разбогатеть
Дариус Фору: «Не прекращайте учиться» (Фото:iakovenko123/Depositphotos)
Как показывает мой опыт, у большинства людей неправильный подход к деньгам
Я из небогатой семьи. Никто из моих родных не ходил в колледж. Все они были работягами. Мы не знали, как надо мыслить, чтобы разбогатеть. Так что я вырос с менталитетом рабочего человека. Но став старше, понял, что такое мышление не сделает меня богатым.
Как показывает мой опыт, у большинства людей неправильный подход к деньгам. Вот почему не все богаты.
Я хотел бы рассказать вам о пяти изменениях образа мыслей, которые напрямую способствовали тому, насколько состоятельным мне удалось стать.
1. Больше никогда не говорить себе «это всего лишь…»