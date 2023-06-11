Пять проверенных идей. Как мыслить, чтобы разбогатеть

Как показывает мой опыт, у большинства людей неправильный подход к деньгам

Я из небогатой семьи. Никто из моих родных не ходил в колледж. Все они были работягами. Мы не знали, как надо мыслить, чтобы разбогатеть. Так что я вырос с менталитетом рабочего человека. Но став старше, понял, что такое мышление не сделает меня богатым.



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Как показывает мой опыт, у большинства людей неправильный подход к деньгам. Вот почему не все богаты.

Я хотел бы рассказать вам о пяти изменениях образа мыслей, которые напрямую способствовали тому, насколько состоятельным мне удалось стать.

1. Больше никогда не говорить себе «это всего лишь…»