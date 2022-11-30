Ничего не получается? Вот ответ, почему у вас не складываются отношения

Если вы вновь и вновь сталкиваетесь с разочарованиями, пора проанализировать свое прошлое

Если вы замечали, что вновь и вновь идете с надеждой в новые отношения, ощущая «бабочки в животе», начинаете встречаться, верить в лучшее, ожидая чего-то прекрасного от своего партнера, а затем сталкиваетесь с жестоким разочарованием, ссоритесь по поводу и без и начинаете разрушать друг друга, то этот текст для вас. Причин этому может быть множество, но сейчас я хочу остановиться на одной из наиболее распространенных.



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Каждый человек является результатом своих предыдущих действий и опыта, не только хорошего, но и плохого. Потому, наряду с успехами, достижениями и свершениями, мы несем в себе и душевные раны — из прошлого и в том числе из детства. Например, если ребенок не получил достаточно принятия, любви и поощрения, он вырастает с потребностью это компенсировать и дополучить, образно — закрыть зияющую дыру в душе, а отношения — самый доступный способ это сделать.

В повседневной жизни мы справляемся со своими душевными ранами как можем. Как человек, у которого болит нога, привыкает двигаться осторожнее, лишний раз ее не нагружать, а то и вовсе отказаться от определенных действий — долгих прогулок, бега или занятий спортом, так и люди, пережившие травму, «обходят» определенный опыт. Звучать это может следующим образом: «Не вижу смысла копаться в своем прошлом, что вы хотите там найти?»; «Нормальное у меня было детство. Ну не любила меня мать и отец бил, так у всех так было, что в этом такого?»; «Какая разница, почему я развелась с бывшим мужем? Сейчас у меня новые отношения и проблемы с другим человеком».

После травмирующего опыта люди строят психологические защиты, лишь бы снова не столкнуться с чем-то подобным. Вплоть до того, что вовсе отказываются от целых сфер жизни — реализации в бизнесе и карьере (после обмана компаньонов или обиды на руководителя), поддержания здоровья и хорошей фигуры (после колкого замечания в спортзале или насмешки подруги), любимого занятия (после критики и обвинений в «бесполезности»). И конечно же от отношений — люди или совсем их избегают, или приспосабливаются — постоянно меняют партнеров или терпят.

Что же происходит в паре?