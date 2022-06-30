Стресс, разлука, страх. Как поддерживать отношения на расстоянии

Когда вы далеко друг от друга, то должны каждый день общаться — даже немного больше, чем когда были вместе

Сегодня многие пары вынуждены жить отдельно из-за войны. Хочу дать несколько советов, как справиться с разлукой и поддерживать отношения.



Решение о вынужденной разлуке должно быть обоюдным

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Это касается тех ситуаций, когда партнерша или жена может уехать за границу, сама или с детьми, руководствуясь соображениями безопасности. Если мужчину призвали в армию, то здесь разлука вынужденная, и это отдельная тема.

Бывает так, что мужчины настаивают, а женщины не хотят уезжать. Есть разные моменты. Если вы не хотите, чтобы отношения дали трещину с самого начала, вы, как двое взрослых людей, должны принять общее решение. Осознать все риски, вместе взять ответственность и дальше двигаться согласно принятым решениям, которые можно и скорректировать через некоторое время.

Если есть дети

Часть ссор, стресса и недовольства возникает в парах из-за опеки над детьми. Уехавшему партнеру бывает трудно справляться самому, особенно, если детей несколько. Новые школы, новые правила игры, незнание языка и другие факторы очень сильно удручают. Дети, со своей стороны, из-за переезда, войны, потери друзей и дома, начинают вести себя агрессивно или закрываются в себе и т. д. И это еще сильнее увеличивает страдания того, кто о них заботится, — в основном это женщины.

Сначала мы скучаем и тоскуем, а затем окситоциновые связи начинают разрушаться

Чем здесь можно помочь? Есть много вариантов, но есть одно «но». Все эти проблемы можно решать только вместе (конечно, при условии, что отец детей сейчас на связи). Вы должны сесть со своим партнером и вместе решить трудности, связанные с детьми: вдвоем обсудить, кому из детей нужен психолог и где его найти, не пора ли попросить приехать маму кого-то из партнеров, как искать садик, школу, детский лагерь и т. д. Кто сказал, что только один из родителей должен этим заниматься, даже если есть расстояние?



Общение пары

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