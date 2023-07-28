Несмотря на печаль, стыд и гнев. Как стоит прожить это лето

Александра Шиманова: «Не останавливайте свою жизнь, не ставьте на паузу» (Фото:AntonioGuillemF/Depositphotos)

Это время года, которое показывает психологическое состояние украинцев

Могут ли украинцы позволить себе лето?

Война перевернула все в наших жизнях. Неудивительно, что взгляды становятся другими, реакции — неожиданными, а интересы и предпочтения меняются.

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Сейчас часто можно услышать от украинцев:

— Я не замечаю ни время года, ни погоду за окном, мне все это стало безразлично.

— Я больше не жду отпуска, лета, чего-то хорошего.

— Я пока не могу позволить себе отдых, кажется, что когда я остановлюсь, все рухнет.

— Я больше не радуюсь теплу, солнцу и морю.

— Мысли о том, что мне нужно снова выйти из дома с чемоданом, вызывают у меня оцепенение и ужас, у меня больше нет приятного предвкушения перед путешествием.

— Как можно куда-то ехать отдыхать, когда люди без рук без ног, а я буду пытаться порадоваться жизни?

Но есть и другие мнения:

— Я сейчас живу, будто каждый день последний и я не должна ничего пропустить.

— Я стараюсь взять от жизни все, потому что завтра может не наступить.

— Я радуюсь каждой мелочи: пению птиц, теплому солнцу, запаху после дождя — как я могла раньше этого не замечать?

— Я почувствовала большую любовь к Украине и хочу теперь исследовать каждый ее уголок.

Почему наблюдаем такие почти противоположные состояния? Ответ — в самой войне и в том, как люди справляются с этим тяжелым опытом.

Многие носят в себе весь ужас, боль и горе, надеясь, что время вылечит или все исчезнет вместе с победой. Это так называемая стадия ожидания или замирания. Человек как будто замораживается в травме.

Каким бы тяжелым и неуместным вам ни казалось это лето, помните, что жизнь не остановилась

Многие пытаются что-то с этим сделать, максимально загружают себя деятельностью — волонтерской, рабочей, чем угодно, лишь бы не оставаться наедине с чувствами. Это довольно опасное состояние, которое может в одном случае взорваться нервным срывом. Такие люди не замечают не только смены времени года, но часто и того, что происходит с их телом, здоровьем или с их близкими.

Но есть люди, которые берут ответственность на себя и трансформируют трагический опыт в нечто конструктивное и действенное. Они принимают свои чувства, проживают их, овладевают своими состояниями, постепенно укрепляют опору на себя и направляют свои усилия на дальнейшую жизнь и на будущее.

Итак, лето — это только время года, которое показывает психологические настроения и состояния украинцев. Это второе военное лето в наших жизнях. И если в прошлом году все были в острых состояниях и действительно не заметили, как пролетели эти месяцы, то в этом году многие процессы становятся более заметными.

С детства летняя пора ассоциировалась у многих из нас со счастьем, отдыхом, радостью, вдохновением, какими-то приятными приключениями, путешествиями и т. д. — однако сейчас появляются совсем другие чувства:

1. Стыд. Как можно позволить себе поехать на отдых после всего, что произошло? Даже украинцы за рубежом, живущие в теплом климате, стесняются наслаждаться отдыхом и показывать другим свои фото у моря. Многие вообще не позволяют себе мысли об отдыхе или отпуске.

2. Апатия и бессилие. У многих даже нет сил спланировать отдых, даже если никуда не путешествовать. Люди считают, что нельзя себе этого позволить в нынешних обстоятельствах, или просто не осталось ресурса и сил, потому что переживания за себя, за близких и за будущее «съедают» все.

3. Гнев и раздражение на тех, кто живет так, как будто ничего не произошло — ездят в отпуска, путешествуют и не стесняются это демонстрировать в социальных сетях. Эта злость, накопленная за год, прорывается хейтом и приступами агрессии, хотя на самом деле под ней — большая боль и разочарование.

4. Печаль. Часто лето становится невыносимым для тех, кто многое потерял, особенно близкого человека. Могут возникать воспоминания из прошлого, которые только «бередят раны». Это признак того, что потеря не отгоревана и не прожита.

5. Тотальное разочарование и депрессивное состояние — они могут особенно остро ощущаться летом, когда «все произошло не так, как хотелось» или «ничего не получилось».

Но каким бы тяжелым и неуместным вам ни казалось это лето, помните, что жизнь не остановилась, это еще одно наше лето — такое, какое оно есть.

Детские психологи часто говорят: «Наслаждайтесь любым возрастом вашего ребенка, потому что ему уже не будет никогда 1−3−9 лет, не подгоняйте время и не жалейте, что он быстро растет». То же самое можно посоветовать сейчас украинцам: цените момент, в вашей жизни уже больше никогда не будет лета 2023 года. И оно может быть любым — грустным и радостным, душевным и тревожным, полным любви и надежды или печали и отчаяния.

Не останавливайте свою жизнь, не ставьте на паузу. Цените каждое мгновение, каждую погоду, каждый сезон, относитесь бережно к себе и своим переживаниям. Заботьтесь о родных и делайте свою жизнь лучше при тех обстоятельствах, которые есть сейчас. Используйте в трудные времена такую знакомую с детства мощную силу воображения как творческую способность. И помните: можно отдыхать, можно играть с ребенком в настольные игры, звонить родителям, воздерживаться от срача в соцсетях, ставить границы и не жать рук представителям недостойного государства — в общем можно делать то, что делает нас больше людьми, а не наоборот.

Как говорил выдающийся деятель Мартин Лютер Кинг: «И даже если я буду знать, что завтра конец света, сегодня я посажу свою яблоню». Перефразируя последние слова: «…проживу эти летние дни сполна, сделаю то, что возможно, и будет то, что должно произойти».

Поэтому пусть это лето станет для вас, возможно, новым опытом, когда вы целенаправленно его почувствуете как часть своей жизни и сделаете таким, каким хотели бы.

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