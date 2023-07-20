Хотите быть очень хорошим человеком? Вот к чему это может привести

Джереми Шерман: «Подумайте о том, правильной ли была ваша реакция с учетом обстоятельств» (Фото:gstockstudio/Depositphotos)

Все немного сложнее на практике. Давайте я объясню

Нравственность важна. Очень. И она заслуживает намного большего внимания, чем мы ей уделяем, особенно те люди, которые страстно желают быть высоконравственными, переживают из-за того, что они недостаточно хороши, и потому стараются быть более любящими, добрыми, заботливыми, честными, щедрыми, терпимыми или преданными, люди, которые маниакально стремятся придерживаться того, что называется добродетелями, и избегать того, что называется пороками, люди, которые кривятся, когда их обвиняют в жестокости, равнодушии, неверности или чем-то еще, как будто это доказывает их безнравственность.



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Возможно, вы входите в их число. Очень многие входят. Парадоксально, но амбициозные в нравственном плане люди не уделяют нравственности того внимания, которого она заслуживает.

Давайте я объясню, почему столь страстное стремление воплотить в себе то, что называют добродетелями, и избежать того, что называют пороками, — это путь к абсолютному лицемерию и остановке нравственного развития из-за чрезмерного упрощения тех моральных проблем, с которыми приходится сталкиваться.

Вы очень хотите быть хорошим, а не плохим. Вы кривитесь, когда кто-то называет вас равнодушным, и успокаиваетесь,