Поищите их у себя. 15 признаков психического здоровья

Мария Винницкая: «Психологически здоровые люди понимают свои чувства и эмоции» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)

Людям со здоровой психикой не нужно «заслуживать» любовь, похвалу и восхищение

Существуют ли психологически здоровые люди? Помните популярную шутку врачей о том, что «нет здоровых людей, есть «недообследованные»? Большинство психологов с этим согласятся и скажут то же о психологическом здоровье людей.



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К своему ментальному здоровью (впрочем и к физическому тоже) можно относиться по-разному:

— исследовать, проводить диагностику, читать умные книги, погружаться в проблемы, страдать и… ничего не делать;

— не обращать на него внимания, и просто жить так, как сложится, обвиняя внешние факторы во всех своих неурядицах;

— заботиться о своем здоровье, поддерживать душевную гигиену (ходить к психологу) и постоянно вносить коррективы в свою повседневную жизнь, меняя плохие привычки и старые модели поведения на полезные и новые.

Так какого человека можно назвать психологически здоровым? Какие основные признаки?

Да, это очень условное понятие в целом, но все же можно назвать некоторые ориентиры, также связанные с понятием взрослого психологически зрелого человека.