Сознательная манипуляция. Что такое газлайтинг и чем он опасен

Если вы обнаружили, что в отношении вас применяется газлайтинг — ни в коем случае не делитесь этим открытием с самим манипулятором

Газлайтинг — как уничтожить человека, не тронув его и пальцем.



Я думала, что про газлайтинг сейчас знают и говорят все. Но, как водится, ошибалась. Поэтому набросаю основные тезисы — что такое газлайтинг. Чем он опасен. И почему так трудно ему противостоять.

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Газлайтинг — это манипуляция, метод психологического давления на человека, при котором пострадавшего заставляют поверить в искаженное представление реальности, выгодное манипулятору. Важно: газлайтинг — это сознательная манипуляция. То есть, манипулятор прекрасно отдает себе отчет, что в данный момент он осуществляет психологическое давление. Еще более важно: искажение представления реальности всегда связано с приобретением для манипулятора и ущербом для пострадавшего от газлайтинга. И приобретение, и ущерб могут быть как вполне материальными, так и менее осязаемыми. Например, приобретением манипулятора может быть как имущество, так и власть и контроль, которые сложнее посчитать в штуках и единицах, но можно осознать выгоды этой власти и контроля в перспективе (часто вполне материальные).

Как создается искажение представления о реальности? Достаточно просто. Дело в том, что реальность дана людям в ощущениях. Мы не видим всего спектра солнечного света, лишь небольшой его диапазон. Поэтому мы склонны полагаться на свои ощущения, чтобы формировать представление о мире. Здоровый человек с успешно сформированной сенсорной системой неплохо отличает свет от тьмы, холодное от горячего, шершавое от гладкого и мокрое от сухого. Иногда в этой системе возникают иллюзии или ошибки восприятия, но в целом мы можем полагаться на свои системы восприятия мира.

Искажение представление реальности всегда связано с приобретением для манипулятора и ущербом для пострадавшего

Однако есть вещи, информацию о которых мы не можем воспринимать непосредственно. Мы вынуждены формировать договоренность с окружающими нас людьми, что называть «черным», а что «белым». Что означает «вовремя», а что «опоздал»? Как мы определяем истинность определений «видел своими глазами» и «показалось»? Основу таких договоренностей люди получают в детском возрасте, обучаясь речи и взаимодействию с другими людьми. Чем более устойчивую и непротиворечивую картину мира, «внутреннюю реальность» человек сложил в возрасте старше 5 лет, тем проще ему доверять собственным ощущениям и проверять эти ощущения через контакт с самой реальностью и другими людьми в дальнейшем.

Газлайтинг — это двойной удар, деформирующий одновременно представление и о внешней реальности, и об ощущениях. Мало назвать «черное» «белым». Это ложь, грубая и простая манипуляция (которая тоже может быть очень действенной, если нет возможности напрямую проверить информацию). Но ложь — это не газлайтинг. Для газлайтинга необходимо убедить человека в том, что его сенсорная система его обманывает. «Ты видишь черное там, где никогда черного не было. Ты вообще всегда видишь только черное. У тебя проблема — ты не различаешь белый цвет. Это у вас семейное — твоя мать всегда видела только черное, и бабушка, и ты вся в них».

Чтобы газлайтинг был осуществлен успешно, манипулятор должен соответствовать следующим критериям:

— быть значимой фигурой для пострадавшего;

— иметь среди других людей, которые никогда не подвергались манипуляциям в силу не слишком тесных отношений, репутацию если не приятного и адекватного человека, то человека, которого не в чем упрекнуть;

— действительно обладать гибким и быстрым умом, по крайней мере в области применения манипуляций;

— иметь «иммунитет к стыду» — не проявлять признаков стыда и/или не ощущать стыд за ложь, нарушение обязательств и договоренностей.

Основные шаги газлайтинга:

1. Завоевание доверия и авторитета у жертвы

2. Систематическое напоминание о несовершенствах и промахах жертвы

3. Злоупотребление доверием

4. Ложь по поводу злоупотребления

5. Ложь по поводу ощущений жертвы

6. Обращение к «экспертным источникам» для создания сомнений у жертвы в собственной адекватности

7. Закрепление собственного авторитета

8. Дальнейшие систематические злоупотребления

9. Дальнейшая девалидизация ощущений жертвы.

10. Принятие жертвой своей роли «неполноценного» объекта, закрепление зависимости от манипулятора и изоляция от людей, которые могут помочь жертве проверить соответствие ощущений реальности.

Что отличает газлайтинг от лжи?

— Неравновесные отношения (у манипулятора изначально больше власти, авторитета или информации)

— Наличие мотива выгоды или закрепления власти

— Создание систематического недоверия собственным ощущениям у пострадавшего

— Ущерб для пострадавшего

— Обвинение пострадавшего в агрессии или агрессивных намерениях, в том, что это якобы пострадавший «наносит непоправимый ущерб» манипулятору

— Создание в общественном сомнения в нормальности жертв или создание репутации «ненормального» или «неполноценного» человека

В тяжелых случаях газлайтинг может довести до больничной палаты, попытки самоубийства у жертвы газлайтинга или даже физического нападения на манипулятора (обычно, манипулятор оказывается хорошо защищен и в этом случае использует попытку нападения на себя как дальнейший рычаг давления и убеждения жертвы в ненормальности).

Основная проблема газлайтинга в том, что эта манипуляция, если была проведена успешно, может повлиять на всю дальнейшую жизнь жертвы.

Во-первых, жертва газлайтинга обязательно несет ущерб материальный. Злоупотребление, как правило, касается либо времени, которое жертва посвящает манипулятору, отказываясь от реализации своих потребностей, либо материальных средств, от которых жертва «отказывается добровольно», отдавая в распоряжение более «нормального» манипулятора, либо потерю других ресурсов (интеллектуальная собственность, карьерный рост, права на отношения с детьми и т. д. ).

Во-вторых, моральный ущерб — включает утрату репутации в обществе, утрату уверенности в себе и своих силах, потерю мотивации.

В-третьих — ущерб для ментального здоровья. Целенаправленное искажение образа реальности при длительном и непрерывном повторении создает такие нейронные цепи в мозге, которые в свою очередь действительно не позволяют действовать эффективно в реальном мире. Неудачи, которые преследуют человека, вынужденного пользоваться чужими и к тому же неправильными схемами, повторяются и приводят к накоплению ошибок и отрицательного подкрепления. Это, в свою очередь, приводит к расшатыванию систем мотивации и вознаграждения в головном мозге, что чревато депрессивными расстройствами, яркими и бурными проявлениями эмоций, стрессовыми реакциями. И что в свою очередь дает повод думать о себе «Я и правда ненормальный /ненормальная».

К сожалению, иногда специалисты, которые ставят себе задачей оценить ментальное здоровье обратившегося пациента за один визит, не всегда в состоянии отличить реальное заболевание от последствий газлайтинга. Любопытно, что в таких случаях манипуляторы могут сами привести жертву манипуляции к врачу, участливо держать за локоток и всячески изображать участие, чтобы расположить к себе терапевта. Врач может назначить лечение, например, антидепрессантами, но манипулятор будет стремиться саботировать такое лечение. Например, предлагая альтернативные и не эффективные методы лечения. Или дискредитируя врача: «Это плохой врач, назначил плохие лекарства». Известно, что антидепрессанты способны увеличить количество эмоционального ресурса у жертвы манипуляций и дать возможность выскочить из ловушки. Такого манипуляторы допустить не могут. Они если и будут продолжать искать врача, то только такого, кто согласится с тем, что жертву надо лечить «успокоительными», создавая благоприятные предпосылки для дальнейшего подчинения жертвы — под воздействием мощных седативных собственная воля и желания могут быть у жертвы манипуляций подавлены с большим успехом.

Можно ли отличить газлайтинг от реального ментального расстройства? С некоторой долей вероятности на начальном этапе это можно сделать самостоятельно. Если большинство из тех, с кем вы общаетесь, находит вас адекватными, и только авторитетная фигура, влияющая на вашу жизнь, считает вас сосредоточением безумия, стоит поискать и другие признаки газлайтинга. Скорее всего, вы их найдете. Обратитесь к друзьям за поддержкой, самостоятельно сходите к врачу.

Если вы действительно имеете психологическое расстройство, то о необходимости обратиться к врачу или решать проблемы будут говорить те, кому вы дороги. Это будет более одного человека, если вы все еще поддерживаете контакт с другими людьми. И эти отношения не будут отношениями «власти и подчинения» или авторитета и зависимости.

Если вы обнаружили, что в отношении вас применяется газлайтинг — ни в коем случае не делитесь этим с самим манипулятором. Он может затаиться и провести демонстрацию лучших своих черт, чтобы в самый неподходящий момент снова провернуть манипуляцию, а как оправдание своим действиям предоставить длительный период «заботы» и «ухаживаний». Лучше обратитесь к людям, которым вы доверяете, и к специалистам, которых вы выбрали самостоятельно или по рекомендации друзей.

Текст публикуется с разрешения автора

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