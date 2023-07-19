Три важных момента. Как найти утешение в маленьких радостях

Иногда нам необходима небольшая передышка

Бывают дни, когда мне просто необходимо какое-то утешение. Это случается, когда я устал, эмоционально истощен или мне кажется, что весь мир настроен против меня.



В такие дни я стараюсь осознать свое физическое, психическое и эмоциональное состояние и спрашиваю себя, что мне нужно.

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Просто заметить проблему — это уже очень большой шаг для большинства из нас. Мы часто не замечаем, что чувствуем себя истощенными или слегка потрепанными жизнью. Мы лишь сосредотачиваемся на том, что, по нашему мнению, нам нужно делать, и просто стараемся с этим справиться. Нам может казаться, что именно так и необходимо действовать, но это редко идет на пользу,