Ловушка спасателя. Как действовать руководителям в условиях войны

Наталья Кадя: «Важный вопрос для лидеров сегодня — переизобретение системы управления и командного взаимодействия в организации» (Фото:pressmaster/Depositphotos)

Бизнес-ландшафт в Украине уже изменился, и изменения будут продолжаться в дальнейшем

79% беженцев планируют вернуться в Украину после окончания войны — об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова. Часть возвращается прямо сейчас.



Мы возвращаемся в родные дома, к семьям и друзьям. Мы уже не вернемся в ту жизнь, которая закончилась утром 24 февраля. Теперь жизнь другая. Мы ее строим каждый для себя и все вместе для общества и своих организаций.

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Бизнес-ландшафт в Украине уже сильно изменился, и изменения будут продолжаться. Некоторые компании прекратили свою деятельность, другие сократили, еще часть — на этапе трансформации бизнеса. Это неотвратимо приведет к изменению организации работы и взаимодействия в компаниях.

Важный вопрос сегодня для лидеров — переизобретание системы управления и командного взаимодействия в организации. Меняется роль руководителя, трансформируются роли в командах.

От того, как руководители будут сейчас организовывать взаимодействие в командах, будет зависеть то, насколько ответственными, самостоятельными, мотивированными (или наоборот) будут ли люди в организациях.

В новых условиях не все смогут работать, а некоторые и не захотят

Ваша задача сегодня — обеспечить все возможности для сохранения и работы команды, поддержать, понять, предложить помощь.



Как руководитель, что вы можете сделать, чтобы поддержать вашу команду прямо сейчас? Как вы можете объединить потребность сотрудников в сочувствии от вас как от лидера с необходимостью выполнять свою работу качественно? Где ваша личная — как руководителя — граница между тем, чтобы помогать, поддерживать и тем, чтобы лишать ваших людей возможности развиваться и расти профессионально?

Вот несколько напоминаний:

— от вашего состояния зависит настроение в команде;

— от фокуса вашей коммуникации зависит то, на что команда будет направлять внимание;

— от того, как вы разделяете ответственность и вовлекаете команду в процесс принятия решений, будет зависеть уровень доверия и готовность людей брать на себя ответственность;

— вы не должны жить жизнь за свою команду;

— вы не должны выполнять работу за свою команду;

— вы не можете обеспечить, чтобы все члены вашей команды чувствовали себя спокойно и счастливо, это и их ответственность;

— Вы должны помогать и поддерживать, но не должны решать за других, каким путем идти дальше.

Как руководителю не попасть в «ловушку спасителя»?

В условиях войны руководителям одним из первых пришлось брать на себя ответственность за свою жизнь, за безопасность родных, за жизнь и безопасность команды, за бизнес и за сотни других вещей. У руководителей не было выбора. Они первыми спасали, помогали, координировали, поддерживали. Острая фаза неожиданного начала военной агрессии прошла, война продолжается. Очень важно остановиться и пересмотреть выбранные стратегии.

Если вы руководитель и все 40 дней войны вы в постоянном стрессе из-за помощи, поддержки, мотивации, поощрения к работе ваших коллег, проверьте себя на наличие синдрома спасателя. Синдром спасателя у руководителей — это развитая привычка при малейшем наличии сложностей или проблем у членов команды моментально брать на себя ответственность за их полное решение. Угроза такой привычки в том, что вы лишаете свою команду возможности развивать ответственность и самостоятельность и в рабочих и других вопросах.

Нет:

Я изо всех сил стараюсь обеспечить, чтобы все мои коллеги чувствовали себя в безопасности.

Да:

Я делаю все необходимое, исходя из имеющихся возможностей для того, чтобы проинформировать коллег и физически организовать безопасные условия. Однако я понимаю, что конечная ответственность за принимаемые решения принадлежит каждому отдельному человеку.

Нет:

Я обещаю коллегам, что я сохраню их рабочие места и обеспечу все необходимые условия для их эффективной работы.

Да:

Я информирую коллег обо всех решениях и действиях, принимаемых мной для максимального обеспечения надлежащих условий труда.

Тем не менее я также откровенно говорю людям о том, что из запланированного не удается, и с чем я не могу помочь.

Нет:

Я обещаю коллегам, что все будет хорошо.

Да:

Я честно говорю с коллегами о том, насколько нестабильна и непрогнозирована ситуация. Откровенно говорю о том, на какие аспекты мы можем и должны влиять, а какие вещи остаются за пределами нашего контроля, и мы должны их принимать.

Нет:

Я ставлю своей целью сохранить всю команду любой ценой.

Да:

Я отдаю себе отчет, что в новых условиях не все смогут работать, а некоторые и не захотят. Я принимаю тот факт, кто-то из коллег пойдет дальше со мной, а кто-то нет. Моя задача — честно об этом говорить.

Нет:

Я несу ответственность за то, чтобы люди использовали сейчас все имеющиеся возможности в бизнесе.

Да:

Моя задача — обеспечивать и информировать о возможностях. Тем не менее, ответственность работников — использовать эти возможности, быть дисциплинированными и максимально пытаться справиться.

Текст публикуется с разрешения автора

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