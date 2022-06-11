Ник Фуллер: «Нам всем стоит стараться вести более здоровый образ жизни — независимо от того, сколько мы весим» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)

Физическая форма зависит от активности, а не от массы тела

Один из самых спорных вопросов, задаваемых сегодня в медицинском сообществе, — можно ли иметь лишний вес и при этом быть здоровым.



Этот вопрос, формулируя который иногда используют определение «fat but fit» — «полный, но в хорошей форме», десятилетиями не дает покоя ученым-медикам, подталкивая к проведению множества исследований. Их результаты как подтверждают, так и опровергают эту концепцию.

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Споры ведутся вокруг того, может ли физически активный человек с избыточным весом или ожирением считаться метаболически здоровым, — то есть иметь нормальное артериальное давление и хорошие показатели холестерина и инсулина.

Мой ответ, как медицинского специалиста и эксперта по ожирению, часто вызывает удивление: я считаю, что в самом деле можно иметь лишние килограммы и при этом быть здоровым. И вот почему.

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