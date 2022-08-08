Ощущение границ. Почему сейчас особенно важно научиться говорить «нет»

Когда мы отказываем из состояния взрослого, это ощущается как позиция и воспринимается с уважением

Сегодня рассказывала родным, что у меня в практике была клиентка, которая вообще не умела говорить «нет». Это было так удивительно — когда нужно было все же дать прямой ответ, она отвечала «не так».



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Есть анекдот: «Доктор, а почему на мне все ездят? — А вы снимите седло!» Кажется, я уже нашла большинство мест, к которым крепятся мои седла. И уж точно без лишних усилий говорю «нет».

Ибо на колебания тратятся силы и время, которые сейчас в дефиците.

Места, к которым «крепятся седла», могут оказаться вопросом — что произойдет самого плохого, если ты скажешь нет? Какой ты будешь чувствовать себя, если откажешь? Умеешь делать резкие движения — руками, отрезать ножницами, выбрасывать лишнее? Когда ты не отказываешь вовремя, как себя чувствуешь? Как думаешь, сколько силы у всех не сказанных «нет»? Если ты сейчас скажешь нет — это обессилит человека или заставит аккумулировать свои силы? Сколько лет человеку внутри тебя, который не может отказать и который может? Был ли опыт, когда ты сказала «нет» и ощутила силу?

Сказать « нет» — это сделать выбор

А вообще, одно из наших первых «нет» — выплюнуть пищу, когда мы еще совсем малыши. И иногда я прошу взрослых делать такие удивительные упражнения — позволить себе что-нибудь с удовольствием выплюнуть.

Когда я делала подробный материал о спасительной формуле «почему в своей жизни я говорю „да“, если сейчас говорю „нет“» (ее услышала от тренера Международного центра Ненасильственного общения Эвы Рамбалы).

Когда я говорю «нет» проекту или контакту, который для меня не близок, я говорю «да» времени с ребенком и возможности отдохнуть.

А с той женщиной мы пели слово " не-е-е-е-ет". Играли в игру, когда давили на руки друг другу, попеременно говоря «да и нет», потому что в жизни нам нужны оба эти слова. Играли в «съедобно-несъедобно». Я просила ее отбивать резко мяч. Мы начинали в ее взрослом возрасте с того, что должно было происходить в 3−4 года, потому что именно тогда ребенок пробует силу «нет». Выстраивали кирпичики уверенности и стойкости в решениях. И ощущение границ.

Я давала задачу делать простой выбор в своих желаниях (чай или кофе, вода или сок, идти по одной или по другой дороге). Учились говорить отсроченное «нен», беря себе время, чтобы подумать. Или «нет» частичное — это я могу сделать, а это точно не смогу.

Учились говорить внутри себя: «Я взрослая, а те, кому я отказываю, не мои родители».

Когда мы отказываем из состояния ребенка, это звучит как прихоть.

А из состояния взрослого ощущается как позиция или воспринимается с уважением.

Сейчас, как раз в наше время, несвоевременно сказанное «нет» создает условия для нашего состояния дефицитарности.

Сказать «нет» — это сделать выбор. А «не так» — это избегание ответственности за выбор. И это ведь не только о слове «нет».

«Нет» — однозначное, без затягивания времени в ответе — в том числе и уважение к тем, кто к нам обращается.

И это для меня было странно — когда я стала смелее отказывать, я чаще стала слышать: «Уважаю ваше решение».

Сегодня я спрашивала знакомую: «Что ты боишься потерять, если откажешь? А что сохранишь или получишь?»

Мы сейчас все говорим «нет» вторжению в наши границы и «да» нашей силе и победе.

Текст публикуется с разрешения автора

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